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12 Eylül 2017 17:41

Bafra’ya araç takviyesi

Bafra belediyesi yeni aldığı 12 aracı düzenlenen törenle hizmete sundu.

Bafra’ya araç takviyesi

12 Eylül 2017 17:41


Alınan yeni araçlarla Bafra belediye Başkanı Zihni Sahin döneminde 8 yılda 61 iş makinesi ve hizmet aracı ilçeye kazandırılmış oldu. Düzenlenen törene Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Bafra İlçe Başkanı Tuncay Yurduseven, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Kurt, Hüseyin Çamaş, meclis üyeleri, oda ve dernek başkanları katıldı.


Düzenlenen törende AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin birer konuşma yaptılar.


Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı konuşmada, “İlçemizde eksik olan is makinelerimizi tamamlamak, hizmet standardımızı artırmak, ekonomik ömrünü tamamlamış olan araçlarımızı yenilemek ve araç kiralamaya son vermek için 2009 yılından bugüne kadar 61 adet is makinesi ve hizmet aracını ilçemize kazandırdık” dedi.


Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin konuşmasında alınan yeni araçlar hakkında bilgiler verdi. Başkan Şahin, “Fen İsleri Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere 5 adet damperli kamyon. Çevre koruma ve Temizlik Hizmetleri Müdürlüğümüz için 5 adet çöp taksi, 1 adet yol süpürge makinesi ile 1 adet zabıta hizmet aracı ile birlikte 12 yeni aracı ilçemize kazandırdık. Bilindiği gibi Büyükşehir Yasası ile yol ağımız 400 kilometreden 2 bin 600 kilometreye, mahalle sayımız 21’den 139’a çıktı ve hizmet alanımız genişledi. Bu nedenle araç ve is makinesi ihtiyaçlarımız arttı. Yasa ile azalan gelirlerimize rağmen son 3 yılda 20 adet yeni iş makinesi ve hizmet aracını ilçemizin hizmetine kazandırdık. 5 yılda 25 yılda yapılandan daha fazla asfalt kaldırım ve beton yol yaptık. Hemşehrilerim her güzel hizmete layıktır. Daha çok hizmet etmek için çalışıyoruz” diye konuştu.




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