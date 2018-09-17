Bafra'ya son 3 yılda 25 milyon TL'lik elektrik yatırımı

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop il ve ilçelerinde elektrik dağıtım şebeke bakım onarım iyileştirme, geliştirme ve teknoloji entegrasyonu ile tedarik sürekliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapan YEDAŞ, paydaşlarını bilgilendirmeye de özen gösteriyor. Bu kapsamda Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kurum müdürleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

2011 yılında gerçekleşen özelleşme sonrasında tüketici memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla hem şebekede hem de tüketici hizmetleri alanında pek çok geliştirmeye imza atan YEDAŞ, bu çalışmaların elektrik tedarik sürekliliği ve kalitesine etkilerini Bafra Kaymakamı, Belediye Başkanı, Kurum Müdürleri ve muhtarları ile paylaştı. 1970'li yılların teknolojik imkanları ile basit elektrikli ev aletlerinin ihtiyacını karşılamak üzere tesis edilen şebekenin 45 yıllık süre içerisinde yağmur, kar, fırtına gibi doğal koşullar nedeniyle yıpranmakla beraber işletme ömrünün de tükendiğini açıkladı. Bu nedenle mevcut şebeke unsurlarının iyileştirilmesi için bakım onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. YEDAŞ yetkilileri, artan enerji talebini karşılamak amacıyla da ilave trafo tesisi ile güç artırım yatırımları yaptıkları bilgisini verdi. Bölgede, uygunsuz hatların elektrik dağıtım kalitesini olumsuz etkilediğine dikkat çekerek bu durumun önüne geçmek amacıyla tarımsal sulama şebekesinin geliştirilmesi için 2016 yılından bu yana yaklaşık 18 Milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdiklerini açıkladı.

“Son 3 yılda 25 milyon TL değerinde yatırım hayata geçirildi”

Tüketicilerin taleplerine büyük önem veren YEDAŞ, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, muhtarların taleplerini dinleyerek sorularını cevaplandırdı. 2016 yılından bu yana Bafra ilçesine 25 milyon TL değerinde yatırım yapıldığını ifade eden YEDAŞ yetkilileri, bu kapsamda DM kök, şehir ve köy şebeke yenileme, ilave trafo, aydınlatma, yer altı dönüşüm, arazi toplulaştırma, hat altı temizleme, enerji nakil hattı yatırımları gerçekleştirdiklerini aktardı. Kızılırmak Kuş Cenneti ve ilçenin kuş göç yolları üzerinde yer alması sebebiyle elektrik dağıtım hatlarına temas eden kuşları, elektrik çarpmasına karşı korumak amacıyla kuş koruma aparatı montajı yaptıklarını açıklayan yetkililer, bu çalışma ile ayrıca kuş temaslarından kaynaklı kısa süreli arıza ve kesintilerin de önüne geçtiklerini, ilave trafo tesis yatırımları ile artan enerji talebini karşılamaya yönelik çalışmalara da devam ettiklerini kaydetti.