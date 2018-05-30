Bahadıroğlu: “Avrupa, İstanbul’un Türklerde olmasını hazmedemiyor”

Avrupa, İstanbul’un Türk’ün eline geçmesini hala hazmedebilmiş değil” dedi.

Samsun’da, İstanbul’un fethinin 565’inci yıl dönümü nedeniyle Atakum Belediyesi tarafından bir program düzenlendi.

Atakum ilçesinde belediye tarafından kurulan Ramazan Sokağı’nda gerçekleştirilen programa tarihçi Yavuz Bahadıroğlu konuk oldu. Mehter takımının gösterisinin ardından İstanbul’un fethiyle ilgili katılımcılara konferans veren tarihçi Yavuz Bahadıroğlu, fetih döneminde yaşanan olayları paylaştı.

Programda konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ise, "Atakum’da Ramazan ayını her yıl birlik ve beraberlik içerisinde geçiriyoruz. Ramazan ayının en güzel yanı, iftar sofralarında bir araya gelmek ve oruçlarımızı hep birlikte açmak oluyor. Atakum’da Ramazan ayını, gerçekleştirdiğimiz birbirinden önemli etkinliklerle, vatandaşlarımızla bir arada geçiriyoruz. Tabii İstanbul’un fethinin 565’inci yıl dönümü. Bu fetih İslam aleminin en önemli ve en büyük fethi olmuştur. Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmed Han, genç yaşında İstanbul’u fethederek tarihe adını yazdırmıştır. Bugün burada çok değerli tarihçi hocamız var. İnşallah detaylı şekilde İstanbul fethini kendisinden dinleyeceğiz" diye konuştu.

"Afrin kesmez. Onun ucu Kerkük’e gider, Musul’a gider, Batı Trakya’ya ve Ege adalarına kadar gider"

Batı devletlerine eleştirilerde bulunan Bahadıroğlu, “Bugün kimsenin toprağında gözümüz yok, diyorlar ama bu milletin evladı olarak benim toprağımda gözü olan herkesin toprağında benim gözüm var. 22 milyon kilometre karelik Osmanlı coğrafyasında benim gözüm var. Afrin kesmez. Onun ucu Kerkük’e gider, Musul’a gider, Batı Trakya’ya ve Ege adalarına kadar gider. Buraları ya anlaşma ile ya da başka türlü yeniden hakimiyet altına almadan oraların insanları da rahat etmeyecek, Kudüs de huzur bulmayacak. O topraklarda bizim irademizin gözükmesi lazım. İstanbul’un fethi dendiğinde gavurun yüreğini hala acıtan bir olaydan bahsediyorsunuz demektir. Avrupa, İstanbul’un Türk’ün eline geçmesini hala hazmedebilmiş değil. Hayatımızın en rezil yenilgisini aldık, diyorlar hala hatırladıkça. Yani tarih olmuş bitmiş olaylar zinciri değildir. Tarih hala yaşanan ve yaşanmakta olan süreçtir. Fetih bir devlet politikasıdır. Osmanlı devleti 2 büyük hedef çerçevesinde kuruldu. İlk hedefi Allah’ın emir ve yasaklarını bütün insanlara ulaştırmaktı. İkinci büyük hedef ise Kızılelma. Sonra ise İstanbul. Osmanlı Devleti kurulduğundan bu yana başa gelen beyler ve padişahlar İstanbul’u fethetmek için zorlamıştır. Ama Fatih Sultan Mehmed Han’a nasip olmuştur. Maalesef Fatih Sultan Mehmed Han, Roma seferinde iken ölmüş veya Avrupa tarafından zehirlenerek katledilmiştir. Batılıların bize yaptığı suikastin ne ilki ne de sonudur bu. Her daim elleri içimizde ve bizi kaşırlar. Önemli olan onların çelmesi değil çelmelerini boşa çıkartma iradesidir. Türkiye bu iradeye sahiptir ve kıyamete kadar da sahip olacaktır” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ise, "Atakum’da Ramazan ayını her yıl birlik ve beraberlik içerisinde geçiriyoruz. Ramazan ayının en güzel yanı, iftar sofralarında bir araya gelmek ve oruçlarımızı hep birlikte açmak oluyor. Atakum’da Ramazan ayını, gerçekleştirdiğimiz birbirinden önemli etkinliklerle, vatandaşlarımızla bir arada geçiriyoruz. Tabii İstanbul’un fethinin 565.’nci yıl dönümü. Bu fetih islam aleminin en önemli ve en büyük fethi olmuştur. Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmed Han genç yaşında İstanbul’u fethederek tarihe adını yazdırmıştır. Bugün burada çok değerli tarihçi hocamız var. İnşallah detaylı şekilde İstanbul fethini kendisinden dinleyeceğiz" şeklinde konuştu.