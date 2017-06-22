Bakan Çağatay Kılıç: “Çarşamba’da yaralar ivedilikle sarılacak”

Bakan Çağatay Kılıç, sel bölgesinde zarar gören vatandaşların mağduriyetinin bir an önce giderilmesi konusunda bölgedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına talimat verdi.

Selin yarattığı hasar ile vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi konusunda yürütülen çalışmalarla ilgili sürekli bilgi alan Bakan Çağatay Kılıç, “Sel bölgesinde tüm kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Hemşehrilerimiz müsterih olsun, onların rahat edebilmeleri için bütün kurumlarımız gece gündüz çalışmaya devam ediyor” dedi.

Bölgede kamu kurumlarının koordineli bir şekilde çalıştığını kaydeden Bakan Çağatay Kılıç, valiliğin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, DSİ, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Çarşamba Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay ekiplerinin yoğun bir çalışma içinde olduklarını bildirdi.

Bakan Çağatay Kılıç, yürütülen çalışmalar konusunda şu bilgileri verdi: “Bölgede 110’a yakın tarım işçimiz mağdur oldu. İşçilerimize AFAD, yatak ve battaniye temin etti. Kızılay da yemek dağıtımına başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz ile Tarım Reformu il tarım alanlarında meydana gelen hasarla ilgili tespit çalışmalarına başladılar. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de hasar tespit çalışmalarına başladı. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ise acil gereken iş makinelerini takviye olarak bölgeye yönlendirdi. Samsun genelinde dere ıslahları master plana alındı. Projelendirme ve ıslah çalışmaları devam ediyor.”

Bakan Çağatay Kılıç, devletin tüm olanaklarının Çarşamba’da seferber edildiğini, selden zarar gören vatandaşların mağduriyetinin acilen giderileceğini belirterek, “Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Devletimiz tüm olanakları ile onların yanındadır ve hemşehrilerimizin zararı en kısa sürede giderilecektir. Çarşambalı hemşehrilerime bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.