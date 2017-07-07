Bakan Çağatay Kılıç, Yağız bebeğe sahip çıktı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yaşayan Sevda-Sedat Bekte çiftinin 2 çocuğunun en küçüğü olan ve leptin (tokluk) hormonu eksikliği teşhisi konulan 1,5 yaşındaki Yağız bebek, yurt dışında üretilen, maliyeti yüksek olan ilaç ailesi tarafından temin edilemediği için 36 kiloya ulaştı. Aşırı kilo, terleme ve hareketsiz yaşama bağlı olarak zatürre başlangıcı teşhisi konulan Yağız bebek, Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Yağız bebeğin hastalığının tedavisi için gerekli ilaç yurt dışında bulunuyor. İngiltere’de geliştirilen bir kutu ilacın maliyeti 5 bin lira ve bir kutu ilaç 4 günde bitiyor. Yağız bebeğin ailesi, kriterlere uymadığı için sigorta tarafından ödenmeyen ilaç masrafını karşılamaya gücü yetmeyince, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’tan yardım istedi.

Ailenin isteğine kayıtsız kalmayan Bakan Çağatay Kılıç, Samsun ziyaretinde Yağız bebeğin babası Sedat Bekte ile görüştü ve Yağız bebeğin durumunun incelenmesini, tedavi için gerekli işlemlerin bir an önce yapılması talimatını verdi.