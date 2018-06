Memleketi Samsun’da seçim çalışmalarını sürdüren Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Burada down sendromlu çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Bakan Demircan, down sendromlu bireyler ve gündem hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Down sendromlu bireylerin de her vatandaşın sahip olduğu haklara sahip olduğunun altını çizen Demircan, “İnsan olarak dünyaya gelen herkes diğer insanların haklarına sahiptir. Bu hakları tanımak yetmez. O hakların kullanılabilirliğini sağlamak en önemli konudur. Biz down sendromlu fertlerimizin bu dünya üzerinde sahip oldukları haklarını kullanabilmeleri konusunda kamu, STK’lar ve birey olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Üzerimize düşen, engelli kardeşlerimizin hepsine yaptığımız gibi down sendromlu gençlerimiz için de her türlü desteği sağlıyoruz. AK Parti iktidarı ile asıl olan insandır, insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle hareket eden hükümetimiz, sürekli sosyal devlet anlayışını etkin biçimde hayata geçirdik. Çalışmalarımız devam ediyor. Günün imkanları arttıkça sosyal devlet davranışımızı en üst düzeyde insanlarımıza yansıtmaya devem edeceğiz. STK’ların da bizim gibi hareket etmeleri sevindirici bir durum. Derneğimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“24 Haziran’da güçlü başkan, güçlü meclis modeliyle güçlü Türkiye inşa edilecek”

Yapılacak seçimlerde vatandaşların vereceği doğru kararla güçlü Türkiye’nin adımlarının atılacağını vurgulayan Bakan Demircan, “Ailelerin bu gayretini devletimizin desteği ile desteğe muhtaç olan kardeşlerimize en iyi şekilde ulaştıracağımıza inanıyorum. Taleplerinizi karşılama konusunda her zaman yanınızdayız. Engellilere hizmetin daha da iyileşmesinin yolu istikrardır. Hizmetlerin daha da yoğunlaşması için seçimde verilecek karar da çok önemli. Bu seçimlerde milletimiz inşallah sıkıntı çektiğimiz parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin ilk uygulamasını yapacak. Milletimiz burada vereceği kararla güçlü başkan, güçlü Meclis modeliyle güçlü Türkiye’yi inşa edecek” diye konuştu.

Samsun Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Ulviye Demirci, down sendromlu bireylerin sorunlarını dile getiren raporu Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’a iletti. Bakan Demircan, raporu gerekli kurumlara ileterek takipçisi olacağının sözünü verdi. Bakan Demircan, ziyaretin ardından down sendromlu çocuklara çeşitli hediyeler verdi.