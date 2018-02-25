Ahmet Demircan, Afrin harekatına karşı çıkanlara tepki göstererek, birilerinin operasyona karşı çıktığını ve bozgunculuk yaptığını söyledi.

AK Parti İlkadım İlçe 4. Olağan Kongresi, İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesisleri’nde Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’ın katılımıyla gerçekleşti. Kongreye teşkilat üyeleri yoğun ilgi gösterirken, eski ilçe başkanı Adnan Varol, bundan sonra göreve devam edecek yeni başkan Hakan Ay’a başarılar diledi.

Kongrede önemli konulara değinen Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, “Bu coğrafyada tarih yeniden yazılmaya çalışılıyor. Bu tarihi dün olduğu gibi biz mi yazacağız yoksa 100 yıl önce gelip bu coğrafyayı parçalayan emperyalistler mi yazacak? Böyle bir dönemde kongrelerimizi yapıyoruz. 40 yıl bu ülkeyi içeriden terörle bölmeye çalıştılar. Başaramadılar. Ondan sonra içeriden isyanı arttırmaya kalkıştılar. Hendek savaşlarıyla karşımıza dikildiler ama milletimiz buna izin vermedi. Sonra da hain bir darbe girişimiyle Türkiye’yi parçalayıp bir tuzağın içine çekmeye çalıştılar. 40 yıl hazırlık yaptıkları bu tuzağı, liderinin gece verdiği 2 dakikalık televizyon mesajıyla sokağa çıkarak ülkeyi uçurumun kenarından tutup aldılar. Böyle büyük bir milletin siyasi faaliyetlerini yürüten büyük bir liderin partisinde bulunmaktan gurur duyuyorum. Milletimiz ülkesini, devletini bütün kurumlarıyla uçurum kenarından aldı. Bunlar yetmedi, Türkiye’yi dışarıdan bir terör devletiyle kuşatmaya çalışıyorlar. Oradan tehdit ediyorlar. Bağımsızlığımızı, egemenliğimizi ve bu ülkeyi oradan saldırmaya çalışıyorlar. Türkiye bu terör saldırısının üzerine gerektiği şekilde gitti. Mehmetçik, Afrin’de, Azez’de verdi. Mümbiç’te de verecek, Fırat’ın doğusunda da verece” dedi.

“Birileri bozgunculuk yapmaya çalışıyor”

Afrin’de operasyonu eleştirenlere cevap veren Bakan Demircan, “Birileri çıkıyor, Afrin’e girmemizi istemiyorlar. Kimler diyor? ABD, PKK, Esad ‘Afrin’e girmeyin’ diyor. Bir de içimizden bazıları ’Afrin’e girmeyin’ diyor. Bundan ne anlıyorsunuz. Bu aziz milletin gözleri önünde bu olaylar oluyor. Nereye girileceğine, onların inine sonuna kadar gidileceğine bu millet, hükümet, liderimiz ve Meclis karar verir. Onlar istemese de o inlere kadar gireceğiz. Onların işlerini bitireceğiz. Birileri bozgunculuk yapmaya çalışıyor. Türkiye, egemenliğine, milletinin hayatına karşı yapılan saldırıya cevap vermeye çalışıyor. Birileri de o mücadeleyi sulandırmak için bir takım sözler söyleyerek barış güvercinliği yapmaya çalışıyor. Birileri de askerimizin her türlü ihtiyacı, 1 gram noksan olmayacak şekilde karşılamaya çalışıyor. Bir ülke kendisini korumak için müdahale kararı aldıktan sonra o müdahalenin aleyhine konuşmak bozgunculuk ve suçtur. Herkes konuştuğuna ve ne dediğine dikkat etmek zorunda. Ülkemiz, kendisine baki bir saldırıyı def etmek için üzerine düşeni yapıyor. Türkiye, güçlü bir ülke. Türkiye birileri istemese bile kendi üzerine düşeni sonuna kadar yapacak güçtedir. Bu aziz millet, bin yıldır bu coğrafyayı her türlü saldırıdan korudu. Bundan sonra da öyle olacaktır” diye konuştu.

Başkan Tok: “İlkadım’ın 50 yılını dizayn ettik”

Kongrede bir konuşma gerçekleştiren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “AK Parti nasıl bu milletin karanlıktan aydınlığa çıkma noktasında umut ışığı olmuş ise bizler de AK Partili bir belediye başkanı olarak ak belediyeciliğin duayeni sayın Cumhurbaşkanımızın öğrencileri olarak İlkadım’ı ak yarınlara taşıma noktasında umut ışığı olduk. İş bilenin kılıç kuşananındır dedik ve insan kaynakları-mali kaynaklar olmak üzere önce işlemeyen köhnemiş sistemi değiştirerek belediyemizin tüm kademelerini yürür halden koşar hale getirdik. Hamdolsun sistemi oturttuk, bozulan dişlileri değiştirdik. Bilgiyi, finansı, zamanı ve insanı doğru yöneten bir anlayışla İlkadım’ın ihtiyacı olan zihniyet değişimini gerçekleştirdik. Yaşadığımız kente hizmet etme aşkımızla, kültürel mirasımızı ve tarihimizi gelecek nesiller için korumaya ve üstün tutmaya, ilçemizi markalaştırmaya ve modern, yaşanabilir bir kent haline getirmeye yönelik çalışmalarımız artık açılış merasimlerine hazır hale geliyor. 2017 yılını yatırım yılı ilan ettik ve ilçemizin 50 yılını dizayn eden mega projelerin temel atma törenlerini gerçekleştirdik. 2018 yılını da açılış yılı olarak ilan etmiştik ve inşallah önümüzdeki günlerde bu mega projelerin açılışlarını hep birlikte gerçekleştirip halkımızın hizmetine sunacağız. Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Kongrede ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman da konuşma gerçekleştirdi.

Kongrede genel merkez tarafından aday gösterilen ve tek aday olan Hakan Ay, AK Parti’nin yeni ilçe başkanı oldu.