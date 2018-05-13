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13 Mayıs 2018 17:23

Bakan Demircan engelli anneler ile piknikte buluştu

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun’da AK Parti İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen piknikte engelli anneler ve çocukları engelli anneler ile buluştu.

Bakan Demircan engelli anneler ile piknikte buluştu

13 Mayıs 2018 17:23


Annelerin toplumun ilk hücresini oluşturan ailenin mimarı olduğunu belirten Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, anneliğin yaşamın en büyük olaylarından biri olduğunu belirtti. Engelli anneler ve engelli çocukları bulunan anneler ile sohbet eden Bakan Demircan, "Peygamberimiz, ‘Cennet, anaların ayakları altındadır’ diyor. Sizler hem annesiniz, hem de engellilik imtihanı ile sınanıyorsunuz ve buna asi gelmeden şükür ederek yapıyorsunuz. Kiminiz ise engelli çocuğuna hiç bıkmadan usanmadan gece gündüz bakıyor. Bu fedakarlıklarınız karşılığını dilerim Allah’tan ahiret günü alacaksınız. Sizler elleri öpülesi, sevgilerin en büyüğünü hak edenlersiniz" dedi.


Bu özel günde evlatlarına sarılamayan yüreği yaralı şehit annelerine minnet ve şükranlarını sunan Bakan Demircan, "Evlat acısı yaşayan annelerin acısını yüreğimde hissediyorum" dedi.


Bakan Demircan, daha sonra piknikteki anneler ile fotoğraf çektirdi. Piknik, yemek sonrası düzenlenen eğlenceli aktivitelerle sürdü. Çakırlar Korusu’nda düzenlenen pikniğe Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın yanı sıra, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ve birçok davetli katıldı.




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