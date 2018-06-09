Bakan Demircan, İlkadım Yaz Spor Okulları’nın açılışına katıldı

Ahmet Demircan, İlkadım Belediyesi tarafından her yaz düzenlenen Yaz Spor Okulları’nın açılış törenine katılarak gençlere başarılar diledi.

24 Haziran seçim çalışmalarını Samsun’da sürdüren Ahmet Demircan, İlkadım Belediyesi tarafından her yaz düzenlenen Yaz Spor Okulları’nın açılış törenine katıldı. Sporculara başarılar dileyen Demircan, gençlere gelecekle ilgili telkinlerde bulundu.

Bakan Demircan: “Türkiye geleceğini en güzel şekilde kurguluyor”

Türkiye’nin geleceğini gençlerle birlikte kurguladığını ifade eden Ahmet Demircan, “Belediyemizin gençlere yönelik yaptığı güzel bir hizmete bugün şahit olduk. Türkiye’nin gelişmesi için önce zihniyetin değişmesi gerekiyordu, o değişti. Zihniyet değişikliğiyle birlikte insan merkezli anlayış geldi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı geldi. İnsanı esas alan bir anlayışla Türkiye geleceğini en güzel şekilde kurguluyor ve kurgulayacak. Gençlerimizin yaz tatilinde spor etkinlikleriyle vücutlarının gelişmesi, zihinlerinin dinlenmesiyle geleceğe hazır hale gelmesinin eğitim dönemine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Tok: “En fazla lisanslı sporcuya sahip belediyeyiz”

İlkadım Belediyesi olarak Samsun’da en fazla lisanslı sporcuya sahip olan belediye olduklarının altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Yaz Spor Okulları’nı açılışını bugün itibariyle açtık. Burayı bir önceki dönemimde 2006 yılında yaptık. Çünkü bu bölge gençlerimizin sahip çıkılması gerektiği ve 5-6 mahallenin kesiştiği noktaydı. Belediye olarak bu yıl burada 13 bin gencimizi sporla buluşturduk. 2 bin 500 tane lisanslı sporcumuz var. Şu anda Samsun’da en fazla lisanslı sporcuya sahip belediye olmaktan gurur duyuyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin spor alt yapısını oluşturma noktasında bütün spor yapılarına önemli destekler veriyoruz. Park, spor sahaları ve halı sahalarla gençliğin altyapısını oluşturuyoruz. Spor salonu yaptığımız yerlerin çevresindeki mahallelerdeki çocuklarımızı, kötü alışkanlıklardan kurtararak vatana millete hizmet eden gençler olarak kazandırmaya çalışıyoruz. Bu sporcularımız arasından birçok şampiyon da çıkardık. Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu çocuklarımız var. Yaz Spor Okulları’na katılan sporcularımıza başarılar diliyoruz. Belediye olarak geleceğimizin teminatı çocuklar için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Dermican ve Başkan Tok, sporculara hediye takdim ettiler.