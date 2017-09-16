Olağan İlçe Kongresi’ne katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığında ilk aşı patentini Türkiye’nin aldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Çarşamba Belediyesi Cemil Şensoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Çarşamba 6. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığında dünyada ilk aşı patentini Türkiye’nin aldığını belirtti.

“Türkiye’nin sağlık alanında üretici olmasını istiyoruz”

Çok önemli vizyon projelerini hayata geçirmek için çalıştıklarını söyleyen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Bunlardan bir tanesi ’sağlıkta yerlileşme’. Sağlıkta kullandığımız malzemeleri Türkiye’de üretmek; dışa bağımlılıktan kurtulmak istiyoruz. Çünkü sağlık stratejik bir alandır. Sağlık başkalarının elinde teslim edilemeyecek bir konudur. Türkiye’nin sağlık alanında üretici olmasını istiyoruz. Sağlıkta elde ettiğimiz yönetim tecrübesi, Genel Sağlık Sigortası gibi bir işi başarmış bir devlet olarak finansmanıyla ilgili tecrübeyi, şimdi sağlığın mekanlarıyla ilgili geliştirdiğimiz kamu özel iş birliği modelini ’nasıl yaptınız, nasıl başardınız’ diye ülkeler bizden şu an randevu istiyor. Bu devirde en önemli sermayelerden biri bilgi sermayesidir. O sermayeyi geliştiriyor Türkiye. Türkiye ürün ihraç ettiği gibi bilgi ihracını da yapacak” diye konuştu.

“Ülkesini dışarıya şikayet eden bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız”

Türkiye’de muhalefet sorunu olduğunu belirten Demircan, “Yerli, milli muhalefet yapmayan bir ana muhalefetle karşı karşıyayız. Ülkesini dışarıya şikayet eden bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız. Demokrasilerde muhalefet gereklidir. Milletimiz bunları çok iyi görüyor, değerlendiriyor, bunların gereğini de yapıyor” şeklinde konuştu.

“Yerli aşı çalışmalarını başlattık”

Türkiye’nin dünyada sağlık üslerinden biri olmak için mücadele ettiğini söyleyen Demircan, şunları söyledi:

“Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı konusunda dünyadaki aşı çalışmalarında ilk patenti biz aldık. Dün İstanbul’da bir toplantımız vardı. Aşıyı başaran arkadaşlarımızla konuştuk. Patent alındı. Dünya bizim 2-3 yıl gerimizde. Bazı ülkeler de üretmek için çalışıyor. Bürokratik işlemlere takılmamak için sivil toplum kuruluşlarını ve hayırsever vatandaşlarımızı harekete geçirme yönünde karar aldık. Çünkü Türkiye’nin en büyük sıkıntılarından biri de ağır işleyen bürokrasi. Çünkü biz bürokratik işlerle uğraşana kadar bir bakarsınız ki patentini aldığınız aşının başkaları üretimine başlamış. Bunun önüne geçmek için daha esnek, daha fonksiyonel yöntemlerden biri olan hayırsever vatandaşlarımızın önüne bu konuyu getiriyoruz. Bununla birlikte Türkiye’de uygulanan virüs aşıları, halkımıza uyguladığımız aşıların yerli üretimi ile ilgili çalışmayı hemen başlattık. Biz plazma ve plazma ürünlerini dışarıdan alıyoruz. Başkalarının verdiği kanlardan plazma ürünü satın alıyoruz. Biz 80 milyonluk ülkeyiz. Kendi insanımızın vereceği kanlardan, kendi fabrikamızda plazmaları üretelim dedik. Onun da ihalesi yapıldı, onayı çıktı. Türkiye kendi ilacını üretme noktasında ciddi ilerlemeler kaydediyor.”

Karaaslan: “Şehit ailemize dava açan bir ana muhalefet partisi liderinden bahsediyoruz. Yazıklar olsun”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, bir ülkenin gelişmesi için güçlü muhalefetin şart olduğunu belirterek, “İktidarı daha fazla çalışmaya zorlayan bir muhalefet şarttır. Maalesef Türkiye’de terör örgütlerinin ağzıyla konuşan bir muhalefet var karşımızda. Olağanüstü halden kim rahatsız? Terör örgütleri rahatsız öyle değil mi! Peki, ana muhalefet partisi! Her açıklamasından anlıyoruz ki o da rahatsız. İnsansız hava araçlarından terör örgütleri rahatsız. Peki, ana muhalefet... Çok acı o da rahatsız. Esnafımız kepenkleri açıp çalışıp alın teriyle para kazanayım derken; ’bu ülkeye gelmeyin bu ülke güvenli değil’ diyen kim? Ana muhalefet partisi lideri. Türkiye’nin milli meseleleri söz konusu olduğunda günlük siyasete alet edilemez. Şehit ailemize dava açan bir ana muhalefet partisi liderinden bahsediyoruz. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

AK Parti ilçe teşkilatlarının geride kalan süre içerisinde birçok hizmete imza attığını belirten AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ise “Değerli ilçe başkanıma teşekkür ediyorum. Hedefimiz belli, istikamet belli, yürüyecek kişiler de belli. Bizim amacımız Türkiye’yi eski durumundan kurtarıp dünyada söz sahibi bir ülke olması için çalışmaktır” dedi.

Kongreye ayrıca; AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı ve Hasan Basri Kurt, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve parti üyeleri katıldı.