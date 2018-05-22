Türkiye, bu zamana kadar yakaladığı kalkınma hızının katlayarak yoluna devam edecektir" dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve milletvekili adaylarını ağırladı. Teşkilatla ve halkla kaynaşmak için çalışmalara başlayan adaylar, il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Bakan Demircan, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için dönüm noktası olduğunu belirtti.

"Parlamenter sistemde darbeler ve krizler eksik olmadı”

Parlamenter sistemde Türkiye’de kriz ve darbelerin eksik olmadığının altını çizen Bakan Demircan, "Her seçim önemlidir. Çünkü milletin devletin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda kararını ortaya koyduğu en önemli hadisedir. Biz de cumhuriyet sisteminde demokrasi rejimi ile devleti yönetiyoruz. Demokrasinin değişik yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi parlamenter sistem, bir tanesi de başkanlık sistemi. Bugüne kadar parlamenter sistemle yönetildik. Maalesef parlamenter sistem sürecinde Türkiye’de darbeler, krizler eksik olmadı. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri her zaman sıkıntılı geçti. Vesayet baskıları altında ülke bu zamana kadar geldi. Milletimizin 27 Nisan 2017’de verdiği kararla parlamenter sistemi bıraktık. Milletimiz, kararını başkanlık sisteminden yana kullandı. Bunun ilk denemesini bu seçimde yapacağız. Artık millet iradesinin daha etkili olduğu, ülke egemenliğine tam anlamıyla hakim olduğu bir sistem olan cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Bu sistemde güçlü yürütme, güçlü yasama ve güçlü parlamento esastır. Birbirinden kuvvetler ayrımıyla ayrılmış ve uygun şekilde çalışan yasama yürütme sistemi hakimdir. Aynı şekilde bağımsız yargı sistemi hakimdir” dedi.

“Türkiye kalkınma hızını katlayarak yoluna devam edecek”

24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye’nin geçmişteki kalkınma hızını katlayarak yoluna devam edeceğini vurgulayan Demircan, şunları söyledi:

"Partimizin Samsun’da aday olarak gösterdiği isimler olarak burada toplandık. Adaylarımız, Samsun’un bütün katmanlarını temsil eden bir listedir. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle adaylarımız bu şekilde oluşmuştur. Biz de yeni adaylar olarak teşkilatlarımızla ve halkımızla seçim öncesi çalışmalarımızı yapacağız. 24 Haziran seçimleri, Türkiye’nin gelecek 100 yıl içerisinde çok olumlu etkiler oluşturacak bir seçim olacaktır. Türkiye, bu zamana kadar yakaladığı kalkınma hızının katlayarak yoluna devam edecektir. Bu coğrafyada güçlü ülke, güçlü Türkiye demek, mazlumların da elinden tutan Türkiye demektir. Aziz milletimiz kendine yakışan davranışı 24 Haziran’da ortaya koyacaktır.”

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, bugün ilçe teşkilatları ve vatandaşlarla buluştuktan sonra Ankara’da yapılacak aday tanıtım toplantısının ardından Samsun’da büyük bir hızla seçime hazırlanacaklarını söyledi.

Ayrıca toplantıya katılan AK Parti Samsun milletvekili adayları Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Bekir Keleş, Elif Coşkun Bilgin ve Caner Göktepe yeni dönemde aday gösterildikleri için çok mutlu olduklarını, Samsun ve Türkiye için çalışmalarına son hızla devam edeceklerini ifade etti. Milletvekili adaylarından Çiğdem Karaaslan, Fuat Köktaş ve Muhammet Yasir Okudan işleri dolayısıyla toplantıya katılamadı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin da toplantıda hazır bulundu.