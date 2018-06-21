Ahmet Demircan, "Terörün içeride nefes alacak hali kalmadı. Artık terörün kaynağına yöneldik. Türkiye’ye silah çekmenin ne demek olduğunu göstereceğiz” dedi.

24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde Gençlik Parkı’nda bulunan halı sahada vatandaşlarla buluşan Ahmet Demircan, Türkiye gündemine yönelik açıklamalarda bulundu.

“Milletin iradesini astılar”

Türkiye’de 10 yılda bir darbenin olduğuna dikkat çeken Bakan Demircan, “Türkiye demokrasiye 1950’de ilk adımını attı. 50 seçimlerinde demokrasiye başladı. O seçimlere kadar tek partili iktidar vardı. Tek partili iktidar dönemi 50’de sonra erdi. 50 yılından bu zamana kadar neler oldu ve neden biz bu yapıyı değiştirme ihtiyacı duyduk? 1950’de gizli oy ve açık tasrif yapıldı. Millet, Demokrat Parti’yi seçti ve memnun kaldı. Ancak daha sonra biz milletten bir daha iktidar alamayacağız korkusuna kapılarak, ordu ile işbirliği yapıp 1960 darbesini yaptılar. O darbeden sonra hükümet düşürüldü. Başbakan Adnan Menderes 2 bakanıyla asıldı. Aslında o zaman milletin iradesi asılmıştı. Dolayısıyla bizim demokratik sistemimiz olan 50’de başladığımız parlamenter sistem ilk darbeyi aldı. O da yetmedi 10 yılda bir darbe yapıldı bu ülkeye. En son 2007’de Cumhurbaşkanlığı seçimi gündeme gelince ülkemizdeki darbeciler harekete geçti. AK Parti’yi kapatma davası dahi açıldı. En son ise 15 Temmuz 2016’da darbe girişimini yaptılar” diye konuştu.

“Nereye kaçarlarsa enselerindeyiz”

Hükümetin terör konusundaki kararlılığını da hatırlatan Bakan Demircan, “Bu darbeci anlayışlardan dolayı Türkiye’nin gelişmesi gecikti. Gecikmenin bir diğer unsuru da terör belasıdır. İktidarımız döneminde teröre karşı en ciddi şekilde mücadeleyi yapıyoruz. İçeride artık terörün nefes alacak hali kalmadı. Ama bu sefer Türkiye’yi dışardan kuşatmaya başladılar. Türkiye bu tehlikeyi görünce harekete geçti ve Fırat Kalkanı’yla bu yapıyı kırdı. Afrin’de Zeytin Dalı operasyonu ile de binlerce teröristi etkisiz hale getirdik. Bize muhalefet ’Afrin’e girmeyin’ diyordu. Ordumuz orada terörün başını ezince bunlar bu sefer askerlerimize tebrik yağdırdı. Artık terörün kaynağına yöneldik. Türkiye’ye silah çekmenin ne olduğunu göstereceğiz. Bunlar Türkiye kendi silahını yapmaya, kendi topunu, tüfeğini ve tankını yapmaya başlayınca oldu. Ordumuz temiz bir operasyon ile bir tane sivilin burnunu kanatmadan onca teröristi etkisiz hale getirdi. Bunlar nereye kaçarlarsa kaçsınlar biz enselerindeyiz. Türkiye kalkındığı için bunları başarıyor. İnşallah 24 Haziran seçimlerinden sonra da Türkiye’yi istikrarlı bir şekilde kalkındırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.