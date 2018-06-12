Bakan Demircan’dan muhalefete ’Şehir Hastaneleri’ tepkisi

Ahmet Demircan, "Muhalefet meseleye tam vakıf olmadan, mahiyetini anlamadan veya art niyetli, kasıtlı bir şekilde Türkiye’nin en başarılı projelerinden olan şehir hastaneleri projelerini karalamak için geçmişte diğer projelerde olduğu gibi yanlış bilgi üretiyor ve yanlış kanaat belirtiyor" dedi.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında Vezirköprü Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iş birliği ile gerçekleşen 504 adet TOKİ konutlarının temeli Ahmet Demircan tarafından atıldı. Nalbantlı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ve TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu 504 konut, 1 adet Kur’an kursu, 4 adet kapıcı dairesi, 1 adet sosyal tesis, 15 adet iş merkezi olmak üzere yaklaşık 550 bağımsız bölüm inşa edilecek olan proje hakkında konuşmalar yaptı. TOKİ temel atma törenine katılan Sağlık Bakanı Dr Ahmet Demircan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan hizmetlerin açılışlarını gerçekleştirmenin mutluluğu içinde olduğunu belirten Demircan sağlık alanında 16 yıldır alınan mesafeye işaret ederek sağlık altyapı ve donanımların yenilendiğini söyledi.

Vatandaşa en güzel hizmet veriliyor

Şehir hastaneleri ile ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Demircan, "Muhalefet meseleye tam vakıf olmadan, mahiyetini anlamadan veya art niyetli, kasıtlı bir şekilde Türkiye’nin en başarılı projelerinden olan şehir hastaneleri projelerini karalamak için geçmişte diğer projelerde olduğu gibi yanlış bilgi üretiyor ve yanlış kanaat belirtiyor" diyerek muhalefeti eleştirdi.

"Hasta garantisi diye bir şey yok" ifadesini kullanan Demircan, "Böyle bir şey yok. Şu kadar hasta vereceğiz bu kadar hasta temin edeceğiz diye bir teminat asla yok. Bu yanlıştır. Ancak bazı hizmet satın alırken bir ortalama rakam üzerinden bir hizmet alınır" dedi.

Şehir hastanelerinde para alınacak yalanın da tutmadığına dikkat çeken Demircan, "Değişik karalama kampanyaları var. Bu da yanlış. Vatandaşa en güzel hizmet veriliyor" diye konuştu.

Hastanelerin kiralanması konusuna da açıklık getiren Bakan Demircan, 20 yıl sonunda kiralama yöntemi ile hastanelerin devletin olacağını söyledi. Demircan, hiçbir şeyi yapamayanların güzel işler yapanı karalama hakkının almadığını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bakan tarafından butona basıldı ilk beton dökülerek temel atıldı. TOKİ konutları temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt, parti yönetimi, muhtarlar, müteahhit firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan İlçe Kaymakamlığının gazi ve şehit ailelerine verdiği iftar yemeğine katılarak Vezirköprülülerle sohbet etti.