Birlikteliğimiz ve beraberliğimiz bizi geleceğe taşıyacak” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Samsun İl Başkanlığı’nın şehit aileleri ve gaziler için verdiği iftar programına katıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonunda düzenlenen program öncesinde Bakan Kılıç açıklamalarda bulundu.

“Birlikteliğimiz ve beraberliğimiz bizi geleceğe taşıyacak”

Ülkenin geleceği için birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Kılıç, “Bir ülkenin varlığı ve geleceği o ülkenin varlığı ve geleceği için fedakarlık gösterme gücüne sahip olan milletlerce hayatta durur. Siz ve sevdikleriniz bu fedakarlığı, azmi ortaya koymuş çok yüce insanlarsınız. Şu anda operasyonlarda olan tüm güvenlik güçlerimize rabbim güç ve kuvvet versin. Dün Bitlis’te yaralanan bir komandomuzu ziyaret ettik. Gözünde en ufak bir korku yoktu. Biran önce görevine gitmek için can atıyordu. Bizler, sizlerin hizmetkarıyız. Sizlerin varlığı bizlere güç veriyor. Sizler bize emanetsiniz. Bunun hakkını vermek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu ülke, millet, bayrak, ezan, inancımız ve kutsallarımız için en büyük fedakarlığı göstermiş olan vatan evlatlarına sonuna kadar sahip çıkacağız. Eksiklerimiz olursa affınıza sığınıyoruz. Ama emin olun bilgimiz olmamıştır. Birlikteliğimiz ve beraberliğimiz bizi geleceğe taşıyacak. Bitlis’ten de size selam getirdik. Onlar da birlik ve beraberlik, ay yıldızlı bayrağımız altında huzur içerisinde geleceğe hep beraber yürüyelim istiyorlar. Bu topraklar üzerinde çok fazla kötü amelleri ve niyetleri olanlar var. Birlik ve beraberliğimiz sayesinde geleceğe yürüyeceğimizi biliyorum. Hepinizden Allah razı olsun” dedi.

Toplantıda ayrıca AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da kısa bir konuşma yaptı. Programa ayrıca Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsunspor’un yeni teknik direktörü Alpay Özalan, şehit aileleri, gaziler ve davetliler katıldı.

Bakan Kılıç, iftar programının ardından sahur programı için Bitlis’e doğru yolu çıktı.