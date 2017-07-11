Bakan Kılıç: “Bu milletle sorunu olanlar hesap verecek”

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü öncesinde Samsun’da şehitler için mevlit okutuldu. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın da katıldığı mevlit programı Samsun Büyük Cami’de gerçekleşti.

Mevlit sonrası konuşma yapan Bakan Kılıç, “15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizde yaşatılmak istenen karanlığın ve FETÖ’nün başını çektiği, darbecilerin ülkemize yaşattığı ihanetin üzerinden 1 yıl geçti. O gecede olduğu gibi bu sene de tüm milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın davetiyle yine meydanlarda olacak. Öncelikle şunu söylememiz lazım: Bertaraf edilmiş olan girişimin ne kadar büyük bir girişim olduğu önümüzdeki yıllarda daha da iyi anlaşılacaktır. Şu son 1 yıl içerisinde devletin içerisine yuvalanmış olan bu hainlerin o gece neler yapmaya çalıştıklarını ortaya serdiklerinde gerçekten ne kadar vicdansız ne kadar insan tanımaz, inanç tanımaz hale geldiklerini görüyoruz. Biz mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bu sabah İstanbul’da şehit düşen Samsunlu Muhammet kardeşimizin mezarını ziyaret ettik ve ailesiyle görüştük. Rabbim ona da gani gani rahmet eylesin. Şehitlerimize borcumuz var. Onun için bir olacağız, beraber olacağız ve mücadeleye amansız bir şekilde devam edeceğiz. Bizim hükümet ve Türkiye olarak gerek yurt dışından gerekse yurt içinden bu mücadeleyi her hangi bir şekilde sulandırma amacında olan ve ya küçümsemeye çalışanlara karşı mesajımız açıktır. Bu milletin vermiş olduğu kararlarla sorunları olanlar, milletin ortaya koymuş olduğu duruşla sorunları olanlar millete hesap verecektir” diye konuştu.

Mevlit programına Bakan Kılıç’ın yanı sıra, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Hasan Basri Kurt, CHP Milletvekili Kemal Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, , AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.