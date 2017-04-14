Bakan Kılıç: “Kılıçdaroğlu, havalimanından çıkarken tanklar çekildi”

VİP’e gittin. Sonra orada bekledin. Dışarıya çıkarken seni geri götürdüler. Bunlar görüntülerde var. Sonra kimle ne konuşuldu da orada duran tanklar çekildi, sen rahat rahat çıktın oradan?” diye sordu.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, referandum çalışmaları kapsamında Ladik Belediye Meydanı’nda miting gerçekleştirdi. Bakan Kılıç’tan önce sırasıyla Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, AK Parti Samsun Milletvekilleri Hasan Basri Kurt ve Ahmet Demircan söz alarak referandum için ‘evet’ çağrısında bulundular. Daha sonra söz alan Bakan Kılıç, 15 Temmuz gecesi Kemal Kılıçdaroğlu’nun gideceği güzergahlardan tankların çekildiğini söyledi.

"O da onlardandı herhalde"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanından çıkartılması esnasında orada bulunan tankların ve FETÖ’cülerin yolu açtığını vurgulayan Bakan Akif Çağatay Kılıç, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimine ‘kontrollü darbe girişimi’ dedi. Yazıklar olsun. 15 Temmuz gecesini hep beraber yaşadık. Kontrollü bir darbe girişimi miydi bu? Darbenin kontrollüsü kontrolsüzü mü olur? Darbe girişimi darbe girişimidir. Ama daha sonra bazı şeyler çıktı meydana. Sayın Kılıçdaroğlu, ‘Biz havaalanına indik oradan da başka yerlere geçtik’ dedi. Nereye geçtiği çıktı ortaya. Bakırköy belediye başkanının evine geçmiş. Kontrollü bir ortama gitmiş. Nasıl gittiğini de gördünüz değil mi? Ben asıl orada soruyu soruyorum. Ey Kılıçdaroğlu, tüm İstanbul’da, Ankara’da, Türkiye’nin 4 bir yanında darbe girişiminde bulunanlar, tanklarla, helikopterlerle, uçaklarla ortaya çıktılar. Şimdi ben sana soruyorum. Ver bakalım cevabını. Samsun’dan, Ladik’ten soruyorum. Ladikli hemşehrilerim de bunu biliyor. Sen İstanbul Atatürk Havalimanına indin. VİP’e gittin. Sonra orada bekledin. Dışarıya çıkarken seni geri götürdüler. Bunlar görüntülerde var. Sonra kimle ne konuşuldu da orada duran tanklar çekildi, sen rahat rahat çıktın oradan? Ben demiyorum. Ladikli hemşehrim söylüyor. ‘O da onlardandı herhalde’ diyor. Ne oldu da o tanklar Atatürk Havalimanının önünden çekildi de Sayın Kılıçdaroğlu, kendi ekibiyle beraber öyle rahat çıkabildi? Bunun cevabını verebiliyor mu? Bunun cevabını veremiyor” dedi.

“Kontrollü olan Kemal Kılıçdaroğlu”

Kontrollü olanın darbe girişimi değil Kılıçdaroğlu olduğunun altını çizen Bakan Kılıç, “Orada, İstanbul’da, E-5’te, yollarda tanklar giderken, her tarafın önünü kapatırken, Atatürk Havalimanını kapatmış, Sabiha Gökçen Havalimanını kapatmış, Cumhurbaşkanımızın bulunduğu yere 3 helikopterle ölüm mangalarını götürmeye çalışıyorlar. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde tanklarla, tüfeklerle sokaklara çıkmışlar. FETÖ terör örgütünün üyeleri çaldıkları F-16’larla meclisi bombaladı mı? CHP milletvekilleri de orada vardı. Peki, ben buradan CHP milletvekillerine soruyorum. Madem kontrollüydü, biz oradayken üstümüze bomba attılar diye. Hani kontrollüydü ya. Kontrollü olan kim? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. O kontrollü. Ama bu millet 16 Nisan günü, 15 Temmuz gecesinde yaşananların da sandıkta hesabını görecek” diye konuştu.

Kılıç, konuşmasının ardından tüm vatandaşları, 16 Nisan’da gerçekleşecek referandumda oy kullanmaya davet etti.