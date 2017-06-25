Bakan Kılıç Samsun’da

Bakan Kılıç, bayram namazını Samsun’un İlkadım ilçesindeki Gürbüz Camii’nde beraberinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel ve Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile birlikte kıldı. Cami içinde ve çıkışında vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını kutlayan Bakan Kılıç, cami önünde basın mensuplarına simit ikram etti.

Cami çıkışı açıklamada bulunan Bakan Kılıç, "Rabbim bu bayrama nasıl ulaştıysak tüm İslam alemini bütün bayramlara ulaşmaya nasip etsin. Özellikle yakınlarını kaybetmiş olan başta şehit ailelerimizin ve tüm sevdiklerini özleyenlere Allah’tan rahmet diliyorum, sabırlar diliyorum. Bayramlar birlikteliğin, beraberliğin günleridir. İnşallah ülkemizde ve tüm coğrafyada kırgınlıkların, dargınlıkların ve çekişmelerin artık son bulduğu, birlikteliğin, beraberliğin en üst seviyede yaşandığı günlere gideriz. Biz Türkiye olarak gerçekten tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde bu bayramı idrak edelim ve yaşayalım. Bu anlamda tüm vatandaşlarımın bayramını kutluyorum. Samsunlu hemşehrilerimin de bayramını kutluyorum" dedi.

Bayram dönüşüyle ilgili vatandaşlara seslenen Bakan Kılıç, "Aman lütfen dönüşte, dönüş yollarında evlerine giderken trafik kurallarını uyarak seyahat ederlerse üzüntüler yaşamayalım. İnşallah nice bayramlara ulaşmaya Rabbim bize nasip etsin" diye konuştu.

Bakan Kılıç caminin yanındaki bir çay evinde beraberinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel ve Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile birlikte simit yedi ve çay içtikten sonra makam aracıyla buradan ayrıldı.