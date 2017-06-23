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23 Haziran 2017 21:34

Bakan Kılıç sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun’un Çarşamba Ovası’ndaki sel bölgesini gezdi, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bakan Kılıç sel bölgesinde incelemelerde bulundu

23 Haziran 2017 21:34


Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Bitlis’te şehit olan Uzman Çavuş Şuayip Şilepe’nin Vezirköprü ilçesindeki cenaze törenine katıldıktan sonra geçen günlerde selden etkilenen Çarşamba ilçesindeki tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Bakan Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır ve Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ile selden etkilenen sebze meyve bahçelerini gezdi.



Vatandaşın otomobilinde bölgeyi gezdi


Bakan Kılıç sel bölgesini makam aracından inerek bir mahalle sakinin otomobiline bindi. Bakan, vatandaşın otomobilinde bölgeyi gezdi. Ovacık Mahallesi’nden incelemelere başlayan Bakan Kılıç, son olarak Çaltı Mahallesi meydanında vatandaşın sorunlarını dinledi. Bakan Kılıç, kısa sürede vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulacağını belirtti.




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