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11 Temmuz 2017 13:42

Bakan Kılıç’tan 15 Temmuz şehidine vefa

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Akif Çağatay Kılıç’ın katılımıyla 15 Temmuz Şehidi Muhammet Ali Aksu mezarı başında dualarla anıldı.

Bakan Kılıç’tan 15 Temmuz şehidine vefa

11 Temmuz 2017 13:42


Alaçam’ın Doyran Mahallesi’ne gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, mezarlık girişinde 15 Temmuz’da İstanbul Esenler’de şehit olan Muhammet Ali Aksu’nun annesi Ezine Aksu ve Boğaz Köprüsü’nde tankın altında kalarak şehit olan Sevgiye Yeşilyurt’un annesi Gülbeyaz Yeşilyurt’a başsağlığı dilerek ellerini öptü. Kılıç, Gazi Engin Kurnaz’a da “Geçmiş olsun” dileklerinde bulundu.


Doyran Mezarlığı’nda düzenlenen anma programında Kur’an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından dua yapıldı. Yapılan duanın ardında Bakan Kılıç ve beraberindeki heyet 15 Temmuz Şehidi Muhammet Ali Aksu’nun mezarına gül bırakılarak dua etti. Mezarlık çıkışında gençlerle sohbet eden Bakan Kılıç, daha sonra buradan ayrıldı.


Anma programına ayrıca Vali Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağaoğlu, Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, Alaçam İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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