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15 Nisan 2017 14:03

Bakan Kılıç’tan AGİT’e: "İşinize bakın"

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Türkiye’deki referanduma yönelik açıklamalarını eleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "En son AGİT çıktı diyor ki, ’evet çıkarsa şöyle olur böyle olur’.

Bakan Kılıç’tan AGİT’e:

15 Nisan 2017 14:03

Ya arkadaş işinize bakın" dedi.


Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun’da Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Atakum Yalı Kafe’de düzenlenen programa Bakan Kılıç’ın yanı sıra; Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve STK temsilcileri katıldı.



"16 Nisan’da verecek cevabımız olacak"


Son 1,5 aydır Avrupa ve çeşitli yerlerden Türkiye’ye sürekli saldırı yapıldığını söyleyen Bakan Kılıç, "En son Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı çıktı diyor ki, ’evet çıkarsa şöyle olur böyle olur’. Ya arkadaş işinize bakın. Sizin ülkelerinizde ırkçılık almış başını gidiyor. Ortalık yanıyor. Siz hala Türkiye ile ile uğraşıyorsunuz. Çıkmış şimdi Avrupa’da bazıları ’başörtüsü yasağı getirsek mi getirmesek mi’. Arkadaş biz o defteri kapattık. Biz işimize bakıyoruz. Gelin de anlatalım size bunu nasıl aşacağınızı. Avrupa’daki ırkçılık, aşırı sağcılık sarmalı yabancı düşmanlığı; siz bunlara bakın. Siz bu hastalıkları tedavi edin. Yardıma ihtiyacınız varsa biz size yardım ederiz. Ama bunların hepsine karşı 16 Nisan’da verecek cevabımız olacak inşallah" diye konuştu.


Konuşmanın ardından Bakan Kılıç, diğer programlarına katılmak üzere Yalı Kafe’den ayrıldı.




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