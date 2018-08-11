Bakan Kurum, Samsun’un kentsel dönüşüm fotoğrafını çekti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Kurum, il binasına AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile birlikte gelirken AK Parti İl Başkanı Av. Hakan Karaduman ve çok sayıda partili tarafından karşılandı. Bakan Kurum, Samsun’da çevre konularıyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

“Kentsel dönüşümde karar alınıp sahada uygulaması yapılacak”

Özellikle İlkadım ve Canik ilçelerindeki kentsel dönüşüm alanlarını inceleyen Bakan Kurum, “İlkadım ve Canik ilçelerinde devam eden kentsel dönüşüm sorunlarını yerinde tespit edeceğiz. Kentsel dönüşüm noktasında yapılması gereken neyse kararlarını alıp sahada uygulamasını yapacağız. Canik’te sanayi alanının dönüşümü cami yapımı etrafında bir külliye mantığında gençlerin, çocukların ve yaşlıların her türlü faaliyetler yapabildiği, yeşil alanı olan, içerisinde hiçbir rantın olmadığı, şehre ve doğaya saygılı, çevreye duyarlı proje gerçekleştireceğiz. Burada bisiklet yolları, yürüyüş yolları, sağlıklı yaşamla ilgili alanlar, millet parkıyla bütünleşmiş olacak. Sanayi alanıyla birlikte 200-250 dönüm alana tekabül ediyor. Millet bahçesi iki katına büyümüş olacak. Bununla ilgili belediyemiz master planı hazırlıyor. Master planı çerçevesinde bu millet bahçesi büyüyecek. Samsunlu vatandaşlarımızın gününü geçirebilecekleri, mutlu oldukları bir alan olması noktasında projemizi inşallah gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Bakan Kurum Samsun’un çevresel olarak daha iyi noktaya gelmesi için gayret göstereceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Sıfır atık ile alakalı birçok kamu kuruluşunda projeler gerçekleştireceğiz. Mavi bayraklı plaj sayımızı artıracağız. Kamu lojmanlarının satımı, oturanlardan talebi olan yerlerden başlayarak satışı noktasında projelerimiz var. Yine atıl tarım arazilerinin kiralanarak veya satılarak tarımı arttırmaya yönelik projelerimiz var. Bu konuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hızlı etkin verimli şekilde bunları yapıyor olacağız."

Karaaslan: “Tankla korkutamadılar, dolarla da korkutamazlar"

Türk milletinin dolarla korkutulamayacağını belirten AK Parti Çevre Kültür ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Şehrimizin, şehircilik açısından geleceği konusunda atılacak adımlar için bakanımızla yapacağımız istişareler çok önemli. Teşkilat mensuplarımızla Samsun’da önemli başarılara imza attık. 24 Haziran seçimlerinin hemen arkasından başkanlık sistemi hükümetinin oluşması, Cumhurbaşkanımızın halkın oylarıyla yeni sistemin ilk başkanı olarak seçilmesiyle yeni süreç başladı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz büyük azimle çalışmalara devam ediyoruz. Burada öncelikle sorunlarımız var. Sorunlarımızın çözümü noktasında Cumhurbaşkanımızı şehrimize geldiğinde altını çizdiği noktaları bizlerde milletvekili seçilir seçilmez hayata geçirme noktasında irade gösteriyoruz. Samsun hem tabiat varlıkları hem kültürel zenginliği hem de gelecek vizyonuyla ilgili almış olduğu önemli kararlarla birlikte çok önemli şehir. Dünyada artık ülkelerden ziyade şehirlerin yarıştığı sürece girildi. Biz attığımız adımlarla geleceğin şehirlerini şekillendiriyoruz. Biz ülke olarak bir takım saldırılarla karşı karşıyayız. Biz çalışmaya, projelerimize devam ediyoruz. 15 Temmuz’da tankla topla korkutamayanlar dolarla hiç korkutamazlar. Biz tanımış olmaları gerekiyordu. Hala tanımayan varsa bilsinler ki bu badireden de milletçe tek yürek olarak çıkacağız” diye konuştu.

Ziyarette Bakan Kurum’a hediye veren AK Parti İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çok kıymetli Bakanımız Ordu’da yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgede incelemelerde bulundu. Davetimizi kırmayarak dün akşam şehrimize geldi. AK Parti İl Başkanlığımızı ziyaret ederek bizleri onurlandırdı. Sayın Bakanımızı şehrimizde ve partimizde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. 24 Mart’ta gerçekleştirdiğimiz kongrede göreve geldik. Sizler gibi genç bir yönetimi kurulumuz var. 24 Haziran seçimlerinde milletvekillerimiz ve teşkilatlarımızla birlikte iyi bir koordinasyonla çalıştık. Elhamdülillah sonuçlarını da güzel şekilde aldık. Kongremiz ve bayramdan sonra hızlı şekilde sahaya inerek yerel seçim çalışmalarına başlayacağız. Cumhurbaşkanımız seçim çalışmaları kapsamında Samsun mitinginde bahsettiği özellikle kentsel dönüşümle ilgili birçok konuyu toplantılarda istişare edeceksiniz. Toplantımızın şehrimizin sorunlarına katkı yapacağına ve hızlı şekilde çözüme kavuşacağına inanıyorum."

Ziyarette ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, ilçe belediye başkanları, İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan da yer aldı.