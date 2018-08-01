Bakım onarım çalışmalarıyla arıza sayıları yüzde 70 azaldı

Özelleştirmeyle birlikte Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop il ve ilçelerinde faaliyet göstermeye başlayan YEDAŞ, devraldığı şebekenin yaşını ve ihtiyaçlarını değerlendirerek geliştirmeye yönelik aksiyon alıyor. Engebeli, dağınık yerleşime sahip bir coğrafyada şebeke işletim süreçlerini yöneten YEDAŞ, işletme ömrü tamamlanmak üzere olan varlıkları, bakım onarım çalışmalarıyla yeniliyor.

Elektrik enerjisi, teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların en temel ihtiyaçlarından biri haline geldi. Elektrik enerjisi dağıtım süreçlerini yönetmek amacıyla 2011 yılında 30-40 yaşında bir şebeke devralan YEDAŞ, zamanla yıpranan şebeke varlıklarını tespit ederek yenilenmesine özen gösteriyor. Çeşitli nedenlerle ekonomik ömrü tükenmek üzere olduğu için tedarik sürekliliği ve kalitesini etkileyen şebeke elemanlarına bakım onarım yapıyor. Kaynak noktasından başlayarak kırsala doğru, şebekenin merkeze olan uzaklığı ve coğrafi koşullarını analiz ederek bu çalışmaları planlıyor. 2016 yılı Nisan ayından bu yana dağıtım bölgesinde özellikle kırsal şebekede 6 bin 500 adet dağıtım trafosu, 2 bin adet dağıtım merkezi, 13 bin km enerji nakil hattı bakımı gerçekleştirdi.

Havai hat tekrar kapamalı kesicilerle arızaları otomatik temizliyor

Şebeke elemanlarının daha verimli hale getirilmesi amacıyla bakım onarım çalışmalarına büyük bir hızla devam eden YEDAŞ, bu kapsamda; trafo, pano ölçüm ve bakımı, kesici ölçü kabinlerinin tadilatlarını yapıyor. Direk, iletken, izolatör, parafudr ve ayırıcı varlıkların yenilenmesini sağlıyor. Kuş koruma aparatı kullanarak ve izolasyon çalışmaları yaparak kuş ölümlerinin ve kuş konmalarından kaynaklı kesintilerin önüne geçiyor. 1970’li yıllardan bu güne kadar kullanılan dağıtım transformatörlerini değiştirerek hem tedarik sürekliliğini hem de güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor. 2016 yılında, 26 farklı bölgede havai hat tekrar kapamalı kesici montajı yaparak arızaların otomatik olarak anında temizlenmesini ve kesinti sürelerinin kısaltılmasını sağladı. 2017 yılında orta gerilim (OG) havai hat dağıtım şebekesinde meydana gelen arızaların yerini daha hızlı tespit edebilmek amacıyla uzun veya çok kollu hatlarda ihtiyaç duyulan noktalara 170 adet havai hat gösterge cihazı tesis etti.

Bakım onarım çalışmalarıyla arıza sayıları yüzde 70 azaldı

YEDAŞ, bakım planlamalarını hazırlarken arıza sayısı ve süresini dikkate alıyor. Akıllı şebeke sistemleri ve teknoloji uygulamaları üzerinden aldığı veriler doğrultusunda periyodik, acil ve kapsamlı olmak üzere şebekenin ihtiyacına göre verimlilik odaklı aksiyon alıyor. Son iki yıl içerisinde yapılan bakım onarım çalışmaları sonucunda arıza sayıları yüzde 70 oranında azaldı. Arıza bakım onarım ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucu kesinti sayılarında yüzde 15; kesinti sürelerinde ise yüzde 50 oranında iyileşme sağlandı. Hizmet verdiği bölgede 3 milyondan fazla tüketicinin hayatını aydınlatmak için 7 gün 24 saat 256 ekip ve 176 araç ile bakım onarım faaliyetleri gerçekleştiriyor.