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26 Haziran 2018 21:06

’Bakışma’ yüzünden bıçakla yaralama yapan genç kız tutuklandı

Samsun’da yolda karşılaştığı diğer kız ile bakışma yüzünden tartışınca bıçakla onu ağır yaralayan genç kız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

’Bakışma’ yüzünden bıçakla yaralama yapan genç kız tutuklandı

26 Haziran 2018 21:06


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Bulvarı Bölge İdare Mahkemesi arkasında gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Yonca S. ile 22 yaşındaki Asena Ç. arasında sokakta yürürlerken karşılaşınca "neden bakıyorsun" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yonca S., bıçakla Asena Ç.’ye saldırarak genç kızı karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Asena Ç. özel bir araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Bafra ilçesinden arkadaşları ile birlikte gezmek için Samsun’a geldiği öğrenilen Asena Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Yonca S. olaydan sonra kaçtı. Polis, Kışla Mahallesi’nde park içinde 2 bayanı fark etti ve şüphe üzerine kimlik soruşturması yapınca bıçaklama olayına karışan Yonca S. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan Yonca S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Yonca S., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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