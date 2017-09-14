Bal üreticileri umduğunu bulamadı

Rasim Kaplan, 2017 yılında arıcılık faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 2017 yılında hedefledikleri üretimi gerçekleştiremediklerini belirten Rasim Kaplan, özellikle Karadeniz’de üretilen kestane balının bu sene az olduğunu ifade etti.

Bu sene toplam bin 200 ton bal üretilebileceğini söyleyen Rasim Kaplan, “Bal üretiminde bölgelere göre değişiklik oldu. Samsun’da bulunan arıcılar, ‘göçer arıcı’ dediğimiz, gezginci arıcı olarak faaliyet gösteriyorlar. Bazı bölgelerde bal çok olurken, bizim bölgemizde büyük bir ağırlığı olan kestane balı bu sene çok olmadı. Kestane balında istenilen verimi alamadık. Havza ve Vezirköprü’de ise ayçiçeği balı beklenen rekolteyi verdi. Çiçek balında Türkiye ortalamasını bulamadık ama çok da aşağıda kalmadık. Sivas ve Erzurum’a giden gezginci arılarımız da çiçek balında umduğunu bulamadı. Samsun’da Havza, Vezirköprü, Asarcık’ta bal üretimi bekleneni verdi. Terme’nin, Ayvacık’ın, Salıpazarı’nın ve merkezin yüksek kesimlerinde istenilen bal üretimi olmadı. Sezon öncesinde belirlediğimiz bal rekoltesine ulaşamadık. Şu ana kadar belirlediğimiz öngörülerimize göre bu sene ortalama bin 200 ton bal ürettiğimizi söyleyebiliriz. Bu sene 840 arıcımız faaliyet gösterdi. Bal sezonu bitti. Arıcılarımız yaylalardan dönmeye başladı. Bir daha ki bal sezonu nisan ayı gibi başlayacak” dedi.