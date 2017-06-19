’Baldan tatlı’ karpuz geliyor

Türkiye’nin en verimli topraklarından Bafra Ovası’nda Ramazan Bayramı’ndan sonra kavun, karpuz, domates, salatalık ve biber hasadına başlanacak. Bafra karpuzu ile ünlü olan ovada bu sene bereketli bir sezon bekleniyor. Ovada yetişen organik Bafra karpuzu ve kavunu ise üreticinin adeta göz bebeği durumunda. Örtü altı tarımda kavun, karpuz, domates, salatalık ve biber çeşitlerinin ekimi yapılırken, üreticiler bu seneki örtü altı ekimde verim, kalite ve rekoltenin yüksek olmasını bekliyor.

“Baldan daha tatlı karpuz çıkacak”

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra’daki tarımın Türkiye genelinde isim yapmasını istediklerini belirterek, “Bu ovanın yüzde 80’i tamamen kara toprak üzerine kurulmuştur. Ova tamamen 2-3 mahsul olacak şekilde bir toprağa sahip. Bu ovanın yüzde 95’inin sulandığını söyleyebiliriz. Bafra’da yetişen ürünler tamamıyla organiktir. Bizim bundan gurur duymamız lazım. Biz oda olarak haftanın 5 günü bütün çiftçilerle bir araya geliyoruz. Bafra’daki tarımı Türkiye’nin tanıması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bafra’da bu yıl 151 bin yazlık sebze ve meyve ekimi yapıldı. İnşallah bu sene verimli bir yıl olacak. Temmuz ayının ilk haftalarında topraklarımızdan çok kaliteli bir karpuz çıkmasını bekliyoruz. Tahminimize göre baldan daha tatlı bir tadı olacak. Bu karpuzlar 8 ila 12 kilo arasında olacak. Bu sene fazla büyük olmuyor. İnşallah Ramazan Bayramı’ndan sonra bu karpuzlar Türkiye geneline sevk edilecek” dedi.

Ovada üreticilik yapan Mehmet Bilgiç ise “Burada kavun ve karpuz üretimi yapıyoruz. Bu yıl inşallah ürünlerde iyi fiyat bekliyoruz. Biz ürünlerimizin bu yıl bereketli olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Temmuz’da hasada başlanacak Bafra Ovası’nda bereketli bir sezon bekleniyor.