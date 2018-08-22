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22 Ağustos 2018 19:14

Balık festivali kan gölüne döndü: 2 ölü, 3 yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da düzenlenen balık festivalinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kadın hayatını kaybederken, 3 kadın da yaralandı.

Balık festivali kan gölüne döndü: 2 ölü, 3 yaralı

22 Ağustos 2018 19:14


Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir okul bahçesinde düzenlenen balık festivalinde, silahlı saldırıya uğrayan Türkan Güneştaş (47) ve gelini Ayşegül Güneştaş (27) olay yerinde hayatlarını kaybederken, Hüriyet Güneştaş (70), Nurcan Bülbül (50) ve Yeter Tuğhan (41) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınarak ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen A.U. olaydan sonra kaçtı. Ölen kadınların cenazeleri otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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