Balık, Karadeniz'den Ege ve Akdeniz'e göç ediyor

Samsunlu balıkçılar, son yılların en büyük palamut bolluğunun yaşandığı Karadeniz'de havaların soğumasıyla birlikte palamutların Ege ve Akdeniz'e doğru göç etmeye başladığını söylediler.

1 Eylül'de açılan balık sezonun ardından Karadeniz'de son 10 yılın en bolluğu yaşandı. Kiloluk palamutları 8 liradan satan balıkçılar, havaların ve denizin soğumasıyla birlikte balıkların göç etmeye başladığını ifade ettiler. Karadeniz'de azalan balıklar nedeniyle bu yıl ilk kez palamuda ve diğer balıklara zam geldi.

“Palamut, Karadeniz'i terk edip sıcak denizlere göç ediyor”

Palamudun sıcak sulara kaçtığını ifade den Adil Yaşar, “Bu sezon palamut ilk kez zamlandı. Havalar soğudu, balıkçılar da fırtına yüzünden denize açılamadı. Daha önceden kiloluk palamutları 8 liradan satıyorduk. Şimdi ise yine kiloluk palamutları tane 12 liradan satıyoruz. Palamut yavaş yavaş Karadeniz'den gidiyor. Palamut, göçmen balığı olduğu için yazın olur, havalar soğuyunca da göç eder. Palamutlar, Karadeniz'den Akdeniz'e doğru gidiyor. Artık havalar soğuduğu için hamsinin yolunu gözlüyoruz. İnşallah palamut bolluğu gibi hamsi de bol olur” dedi.

Bu sezon ilk kez balık fiyatlarına zam yapıldığının altını çizen Bülent Çakmak, “Bu sezon 1 Eylül'den beri balık fiyatları devamlı düşüyordu ya da irileşen balıkları aynı fiyatlara satıyorduk. Havaların soğumasıyla birlikte azalan balıklar nedeniyle fiyatlarda artış yaşandı. Fiyat artışına rağmen balığa rağbet devam ediyor. Balık tüketimi oldukça arttı. Palamudun tanesi 12 liradan satıyoruz. Büyük bolluk döneminde 8 liradan satıyorduk. Bu zamana kadar çok büyük bir palamut avlandı. Sadece Türkiye değil birçok ülke de palamut sayesinde balığa doydu. Palamut mevsim balığı. Havaların soğumasıyla birlikte de daha sıcak sulara doğru çekilmeye başladı” diye konuştu.

Samsun'da palamut tane 12, mezgit, barbun kilo 15, çinekop kilo 20 ve istavritin kilosu 10 liradan satılıyor.