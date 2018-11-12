Balıkçılar denetlendi

Karadeniz'de 4 ilde yapılan balık denetimlerinde 43 kişi ve iş yerine 49 bin 938 TL idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Samsun merkezli olmak üzere Ordu, Sinop ve Giresun illerinde eş zamanlı çapraz toplu denetimler yapıldı. Denetimler 5-10 Kasım 2018 tarihleri arasında Samsun Balık Hali başta olmak üzere karaya çıkış noktaları, balıkçı gemileri, nakil araçları, balık halleri, işleme tesisleri, depolar ve perakende satış yerleri dâhil olmak üzere 259 noktada gerçekleşti.

Yapılan kontrol ve denetimlerde; 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na aykırı olarak avlanan ve boy yasağına uymayan 4 bin 632 kg istavrit, 970 kg lüfer, 156 kg barbun ve 84 kg mezgit balığına el konuldu. Ayrıca standartlara uymayan 2 adet av aracına da el konuldu. Denetim ekipleri tarafından el konulan su ürünlerinin satışı yapılmak üzere Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edildi.

Getirilen düzenlemelere uymayan 43 kişi ve iş yerine 49 bin 938 TL idari para cezası uygulandığını açıklayan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, su ürünleri denetimlerinin sezon süresince devam edeceğini, balıkçılar, su ürünleri komisyoncuları ve perakendecilerin getirilen yasaklara uyma mecburiyetini ve özellikle limit altındaki balıkları avlamamaları gerektiğini belirterek balıkçılara uyarılarda bulundu.