Balıkçılar 'kestane karası'nı bekliyor

'Kestane karası' fırtınası ile balığın daha da artması bekleniyor.

1 Eylül itibariyle av yasağının kalkmasının ardından Karadeniz'de avlanmaya başlayan balıkçıların ağları doluyor. Tezgahları şenlendiren balıklar hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor. Fiyatının yüksek olmaması ve bol olmasından dolayı vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösteriyor. Samsun'da balık fiyatları genel itibariyle şu şekilde; istavrit-mezgit-barbun-hamsi 5 TL, palamut 7-8 TL, çinekop 10 TL, somon 15-20 TL, levrek 25 TL, kalkan 50 TL.

Bu yıl balığın bol olduğunu belirten balıkçı Kurtça Aydın, "Karadeniz'de balık hem bol hem ucuz. Vatandaşın talebi iyi ama havalar biraz daha soğuyunca ilgi daha da artacaktır. Özellikle istavrit, mezgit, hamsi çok bol. Bir kaç güne havaların soğuması bekleniyor. 'Kestane karası' geliyor. Denizin karışmasına 'kestane karası' diyoruz. 'Kestane karası' oldu mu daha fazla balık çıkabiliyor. Balık olunca da vatandaş daha fazla yiyebiliyor. 4 kişilik bir aile yemek yapsa 30-40 liraya geliyor. İki kilo balık yediği zaman 10 TL tutuyor. Balık hem ucuz hem sağlıklı. Vatandaşlar bu fırsatı kaçırmasın" dedi.

"Geçen yıla oranla satışlarımız 3 kat arttı"

Vatandaşların balığa çok fazla ilgisinin olduğunu ifade eden balıkçı Onur Can Köse, "Geçen seneye göre satışlarımız 2-3 kat arttı. Vatandaşın ilgisi yoğun. Yetiştiremiyoruz. Önümüzdeki günlerde 'kestane karası' olabilir. Balık bol da olabilir az da olabilir. Balığın bollaşacağını tahmin ediyoruz. Balık bollaşırsa fiyatlar daha da düşer" diye konuştu.

Balık fiyatlarının kışa oranla uygun olduğunu belirten Ekrem Aydın isimli bir vatandaş, "Balık fiyatları iyi. İnşallah sezon boyu böyle gider. Ucuz balık olur biz de bol bol yeriz" şeklinde konuştu.