Balıkçıların gözü palamuttan sonra hamside

Bu sene bol çıkan palamuttan yüzü gülen balıkçılar hamsiden de umutlu. Yavaş yavaş kendini göstermeye başlayan hamsi, havaların soğumasıyla bollaşması bekleniyor. Bu yıl ki palamuttan mutlu olan balıkçı esnafı, hamsiden de aynı bolluğu bekliyor.

Güzel bir hamsi sezonu beklediklerini vurgulayan balıkçı Onur Köse, "Hava şartlarından dolayı balıkta biraz azalma var. Ama ilerleyen günlerde bolluk bekliyoruz. Vatandaş yine balık arıyor. Balık, etten ve tavuktan daha ucuz. O yüzden balık daha fazla tercih ediliyor. Normalde palamut bol olduğu zaman hamsi az oluyor ama bu yıl hamsi de fazla olacak gibi" diye konuştu.

Havaların güzel olması balığı etkilediğini belirten balıkçı Bülent Çakmak, "Havalar soğuyunca hamsinin bollaşmasını bekliyoruz. Vatandaşlar bol bol hamsi yiyecek inşallah. Bu yıl vatandaşlar bol bol palamut yedi. Şu anda palamut azaldı. Fakat fiyatlar yine çok pahalı değil" dedi.

Samsun'daki balıkçılarda ortalama balık fiyatları şu şekilde: Palamut 10 TL, hamsi TL, barbun 7 TL, mezgit 10 TL, istavrit 5 TL, çinekop 20 TL, levrek 25 TL, çupra TL, somon 20 TL, barbun 15 TL.