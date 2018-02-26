Balıkçıların umudu seneye kaldı

Havaların sıcak geçmesi ve balık azlığı nedeniyle verimli bir sezon geçirmediklerini belirten balıkçılar bu seneden umudunu kesti. Bu yıl iyi bir sezon geçirmeyen balıkçılar, hamsi ve palamuttan da umduklarını bulamadı. Hamsinin Gürcistan’dan geldiğini söyleyen balıkçılar, her şeye rağmen vatandaşın özellikle hamsiye ilgi gösterdiğini belirtti. Sezonun kısa bir süre içerisinde sona ereceğini dile getiren balıkçılar, vatandaşı balık almaya davet etti.

Balık sezonunun yakında sona ereceğini belirten balıkçı esnafı Bülent Çakmak, "Allah ne verdiyse onları satıyoruz. Bu sene umduğumuz gibi balık olmadı. Balık az bu sene. En fazla hamsi ve palamuda güvenmiştik, onlar da istediğimiz olmadı. Sezonun bitmesine bir ay kaldı. Vatandaş elini çabuk tutsun. Ondan sonra vatandaş kültür balığına dönecek. Sezon bitmeden denizden olabildiğince faydalansınlar" diye konuştu.

Balık fiyatlarının normal olduğunu ifade eden balıkçı esnafı Onurcan Köse, "Bu yıl balık sezonu pek istediğimiz gibi olmadı. İnşallah gelecek sezon daha iyi olur. Ağırlıkla hamsi satılıyor. Vatandaşın hamsiye ilgisi var. Hamsi Gürcistan’dan geliyor. Hamsi, barbun, mezgit ve kefal 10, somon 17, tirsi ve alabalık 15, istavrit 13, levrek ve çupra 20 TL. Ayrıca üç tane palamut 10 TL" şeklinde konuştu.