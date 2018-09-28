Balıkların boyu büyüdü, fiyatı arttı

Balık bolluğu yaşanan Karadeniz'de kutup soğukları ve kestane karası fırtınası nedeniyle bazı günler ava çıkılamadı. Bu durum hem balıkların büyümesine hem de fiyatların artmasına yol açtı. Birkaç gün önce kilosu 5 liradan satılan balıklar 5 ile 10 lira arası zamlanırken, 400 gramı 8 liradan satılan palamutların kilolukları da 15 liradan müşteriye sunuluyor. Balık fiyatlarının artmasına rağmen vatandaşlar balıkçı tezgahlarının önünde yoğunluk oluşturdu.

“Palamut böyle büyümeye devam ederse hamsi çıkmayabilir”

Palamutların boyunun geçen senelere göre çok büyük olduğunun altını çizen balık satıcısı Kurtça Aydın, “Tezgahlarımızda çok büyük bir yoğunluk var. Satışlarımız çok güzel devam ediyor. Palamutlar kiloluk olmaya başladı. 400 gram gelen palamutları 8 liraya satıyorduk, şimdi de 1 kiloluk palamutları 15 liradan satıyoruz. Şu anda balıkların hem boyu uzadı hem de daha lezzetlendi. Mezgit, istavrit, palamut, tirsi, çinekop ve barbun gibi balıkların da boyu uzadı. 1 haftadır yağan yağmurlar ve kestane karası fırtınasının da balıkların büyümesinde etkisi var. Bu etkenlerden dolayı Karadeniz'de torik de çıkmaya başladı. 3 ile 15 kilo arasında torikler de büyük ilgi görüyor. Böyle devam ederse palamutların 1 hafta sonra 1,5 kilo olmasını bekliyoruz. Ancak palamutların boyu böyle büyümeye devam ederse hamside tehlike var diyebilirim. Palamut saldırgan bir balık ve büyük balık küçük balığı her zaman yer. Onun için bu sene hamsi olmayabilir” dedi.

“Fiyatlar pahalı geliyor, boyunu gören alıyor”

Fiyatları yüksek bulan vatandaşların balıkların boyutunu gördükten sonra almaya karar verdiğini belirten balıkçı Onurcan Köse, “3 gün önceye kadar 400 gramlık palamutları 8 liradan satıyorduk. Bugün ise palamutların boyu büyüdü ve kiloluk palamutlar 15 liradan satılıyor. Birkaç gündür devam eden kötü hava şartları balık bolluğunu biraz azalttı. Bolluk az olmasına rağmen gelen balıkların boyu çok büyük. Yeni balıkların fiyatı vatandaşlara ilk baştan pahalı geliyor ama balığın büyüklüğü görenler fiyatlara takılmıyor. Satışlarımız son derece güzel geçiyor. Bu fiyatların havaların düzelmesiyle düşmesini bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde birçok balığın kilosu 5 liradan satılıyordu. Boyları büyüyen istavritin kilosu 8, barbunun kilosu 10, mezgidin kilosu 15 liradan satılıyor” diye konuştu.

Balıkların iri ve lezzetli olduğunu söyleyen vatandaşlar da fiyatların ilerleyen günlerde düşmesini beklediklerini ifade ettiler.