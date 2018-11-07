Balkan şampiyonu güreşçiye coşkulu karşılama

Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da yapılan Gençler Grekoromen Balkan Şampiyonası'nda 97 kiloda altın madalya kazanan Samsunlu Hasan Çevik, baba ocağı Yakakent ilçesinde davul-zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı.

01-04 Kasım tarihlerinde Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da yapılan Gençler Grekoromen Balkan Şampiyonası'nda 97 kiloda Samsunlu Hasan Çevik, şampiyon oldu. Balkan Şampiyonu Hasan Çevik'i Yakakent ilçesi Kosköy Kavşağı'nda Yakakent Spor Kulübü Başkanı Samet Kızılkan, antrenörleri Doğan Önder ve Murat Keskin'in de aralarında bulunduğu büyük bir kalabalıkla davul-zurna eşliğinde karşıladı. Çevik'i büyük coşku ile karşılayan Yakakentliler, sporcuyu omuzlarına alarak gezdirdi. Heyecanla oğlunu bekleyen baba Teyfik Çevik ise oğluna sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Üstü açık kamyonete bindirilen şampiyon güreşçi Hasan Çevik, 300 araçlık konvoyla Yakakent'e girdi. Vatandaşlar tarafından da coşkuyla karşılanan Balkan Şampiyonu için Yakakent Meydanı'nda tören düzenlendi. Burada düzenlenen törende Balkan Şampiyonu'nun öz geçmişi okundu. Kulüp çalışmaları hakkında bilgi veren Yakakent Spor Kulübü Başkanı Samet Kızılkan, Türkiye'de dereceye giren 6 sporcunun Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne girmeye hak kazandığını söyledi.

Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma yaptığı konuşmada, "Bize bu gururu yaşatan Hasan Çevik kardeşimizi tebrik ediyorum. Hen ilçemizi hem ilimizi Türkiye'mizi Balkan şampiyonasında gururlandırdığı için ailesini ve antrenörlerini tebrik ediyorum” dedi.

Balkan Şampiyonu Hasan Çevik ise, "Öncelikle buraya gelen Yakakent halkına teşekkür ederim. Yakakent'in evladıyım. Bu gururu yaşattığım için ne mutlu bana. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu kadar çok şey beklemiyordum. Benim üzerimde emeği olan başta beden eğitim öğretmenim Yakakent Spor Kulübü Başkanı Samet Kızılkan hocam, antrenörlerim Doğan Önder ve Murat Keskin hocama sonsuz teşekkürler ediyorum. İnşallah bundan sonra Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında milli mayoyu giyip ülkemi gururlandırmak istiyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından şampiyon sporcuya Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, kulüp yöneticileri ve vatandaşlar tarafından hediyeler verildi. Meydanda yapılan törenin ardından Hasan Çevik, İlçe Kaymakamı Bahar Kaya'yı ziyaret etti.

2010 yılında Antrenörleri Doğan Önder ve Murat Keskin öncülüğünde güreş hayatına başlayan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi 2. sınıf öğrencisi olan 97 kilo Gençler Grekoromen Balkan Şampiyonu Hasan Çevik, Yakakentspor Kulübü'nde spor hayatına devam ediyor.