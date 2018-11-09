Balkan Türkleri Ata'sını dualarla andı

Samsun Balkan Türkleri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde dualarla andı.

Samsun Balkan Türkleri Derneği'nin, Atatürk'ün vefat yıl dönümü vesilesiyle dernek binasında düzenlediği dua programı dernek üyelerinin yoğun katılımla gerçekleşti. Samsun Balkan Türkleri Derneğinde düzenlenen program Dernek Başkanı Uğur Burak Özata'nın günün anlam ve önemini anlatan selamlama konuşmasıyla başladı. Ardından dernek üyesi Emin Demir, Atatürk'ün ruhu için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Balkan Türkleri Ata'sını unutmadı

Programla ilgili açıklama yapan Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde dualarla anmak için böyle bir program tertip ettik. Her yıl 10 Kasım'da çeşitli aktiviteler ve dua programları ile Ata'mızı yad ediyoruz. Düzenlediğimiz programla başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha andık. Derneğimiz üyesi Emin Demir hocamız, Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhu için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Ardından kadınlar kolu tarafından yapılan helva ve ikramlarımızı misafirlerimize dağıttık” dedi.