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10 Temmuz 2017 15:50

Balkondan düşen bebeğin yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun’da balkondan düşen 1 yaşındaki bebek, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Balkondan düşen bebeğin yardımına ambulans helikopter yetişti

10 Temmuz 2017 15:50


Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. kattaki balkondan düştüğü ileri sürülen 1 yaşındaki Elif T. adlı kız bebek, Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevkine karar verdi. Sağlık Bakanlığına bağlı 112 Acil Servise ait ambulans helikopter Samsun’dan havalanarak bebeği almak için Vezirköprü ilçesine gitti. Ambulans helikopter ile Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen bebek burada tedavi atına alındı.




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