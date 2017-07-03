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03 Temmuz 2017 14:52

Baltalı saldırgan ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Samsun’da dün sabah saatlerinde elindeki baltayla İl Müftülüğü binasında terör estiren ve daha sonra gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen saldırgan, akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırılarak tedavi altına alındı.

Baltalı saldırgan ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

03 Temmuz 2017 14:52


Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Müftülüğü binasına görevlilerin temizlik yaptığı sırada giren ve binada bulunan yangın söndürme ünitesindeki baltayı alarak etrafına zarar veren saldırgan, güvenlik güçleri tarafından 2,5 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı. Bir türlü ikna olmayan saldırgan, elindeki baltayı tekbir getirerek polislere savurmuş ve olay yerine gelen özel harekat polisleri tarafından yapılan operasyonla birlikte etkisiz hale getirilmişti.


Ekipler tarafından gözaltına alınan saldırgan bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemede ifade veren saldırgan savcılık talimatıyla Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırılarak tedavi altına alındı.




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