Baltalı saldırgan ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Müftülüğü binasına görevlilerin temizlik yaptığı sırada giren ve binada bulunan yangın söndürme ünitesindeki baltayı alarak etrafına zarar veren saldırgan, güvenlik güçleri tarafından 2,5 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı. Bir türlü ikna olmayan saldırgan, elindeki baltayı tekbir getirerek polislere savurmuş ve olay yerine gelen özel harekat polisleri tarafından yapılan operasyonla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Ekipler tarafından gözaltına alınan saldırgan bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemede ifade veren saldırgan savcılık talimatıyla Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırılarak tedavi altına alındı.