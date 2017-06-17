“Bana Bir Şans Ver" bilgilendirme toplantısı

Ali Kale Turistlik Tesislerinde düzenlenen iftarda yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Kandazoğlu, “Bana Bir Şans Ver projesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edinebilirliliklerin geliştirilmesi için kabul edilen bir projedir. Proje kapsamında eğitimlerimiz devam ediyor. 4 meslekte 60 kişiye meslek kursu veriyoruz. Bu kursiyerler aynı zamanda haftada 4 gün iş yeri stajlarını da yapmaktadır. Bu kursiyerlere merkezimiz tarafından gülük 8 avro cep harçlığı verilmektedir. Projenin başlangıcından bu ana kadar 12 kursiyerimizin devamsızlık nedeni ile ilişkisi kesilmiştir. Bu eğitimlerin yanında olan genel beceri eğitimleri de alacak 30 kişiye de 1 Temmuz 2017 tarihinde başlayarak uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilecektir” dedi.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar ise bugün iş dünyasının en büyük problemlerinden bir tanesin kalifiye eleman sorunu olduğunu vurgulayarak projenin önemine değindi.

Toplantıya; İlçe Emniyet Müdür Vekili Bünyamin Temür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayataç Akın, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Alpay Kesim, Genç İş Adamları Derneği Başkanı Alper Güngör, Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Hamdi Yıldız , oda yönetim kurulu üyeleri ve kursiyerler katıldı.