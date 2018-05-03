Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Tim ekipleri, ilçe merkezine 11 kilometre mesafede bulunan Köseli Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim alan özel öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi. “Heyy! büyükler trafik kurallarına uyun, biz çocuklara örnek olun” konulu sinevizyon gösterimi eşliğinde trafik kuralları anlatılırken, okul bahçesinde emniyet kemerinin kullanımı ve önemi ile ilgili uygulamalı eğitim verildi. Trafik bilincini oluşturmak amacıyla verilen trafik seminerlerinde öğrencilere, yaya yollarını kullanma, öğrenci servislerine inme - binme, okul servis güvenliği, karşıdan karşıya geçme, işaret ve levhaları, emniyet kemerinin kullanımı ve önemi ile ilgili genel trafik kuralları hakkında bilgiler aktarıldı. Jandarma yeleği giyerek ellerine aldıkları işaretlerle uygulama yapan çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu. Seminer sonunda öğrencilere kalem ve kitap ayracı hediye edildi. Öğrenciler Jandarma Trafik Tim ekipleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekimi esnasında bir öğrencinin “Bana bir şey olmaz çünkü Türk askerinin kolları altındayım” ifadesi güne damga vurdu.