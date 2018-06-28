Barda ortağını vuran şahıs tutuklandı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde dün sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barın ortağı olduğu öğrenilen Haydar Uğur (43), kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Yaralı Uğur ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darp sonucu yaralandığı tahmin edilen Haydar Uğur’un hastanede çekilen röntgen filminde vurulduğu tespit edilince olay polise bildirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, ağır yaralanan ve kimliği belirsiz şahsın yaptıkları araştırma sonucu bar işletmecisinin ortağı Haydar Uğur olduğunu tespit etti. Ağır yaralanan Uğur hastanede ameliyata alındı. Ekipler silahlı saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yaptıkları araştırma sonucu Haydar Uğur’u, ortağı Serdal Alp’in (42) vurduğunu belirledi. Serdal Alp, ekipler tarafından Tekkeköy ilçesinde 1 adet tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına aldı. Ortağının kendisine küfür ettiğini, aralarında boğuşma çıktığını, bu sırada silahın kazara ateş aldığını iddia eden Serdal Alp, Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.