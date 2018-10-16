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Bartholomeos, tarihi kiliseye vatandaşın pikabıyla çıktı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Samsun’un Bafra ilçesi Esençay Mahallesi Karaçukur Mevki Bakacak Tepesi’ndeki üç kapılı Sarı Kilisesi’nde dua etti yaptı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Samsun'un Bafra ilçesi Esençay Mahallesi Karaçukur Mevki Bakacak Tepesi'ndeki üç kapılı Sarı Kilisesi'nde dua etti yaptı. Bartholomeos, yolun engebeli olmasından dolayı kiliseye bir mahalle sakinin pikabıyla çıktı.


Trabzon'da Sümela Manastırı'nı ziyaret eden Bartholomeos, dün Samsun'a geldi. Bir otelde konaklayan Bartholomeos, bugün üç kapılı Sarı Kilise'yi ziyaret etti. Özel aracıyla Bakacak Tepesi yakınlarına gelen Bartholomeos, yolun engebeli olmasından dolayı kiliseye bir mahalle sakinin pikabıyla çıktı. Tarihi kilise kalıntısında dua eden Bartholomeos, mum yakarak kilise duvarına bıraktı. Bir süre kilisenin yanında vakit geçiren Bartholomeos, buradan Sinop'a hareket etti.

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