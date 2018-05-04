Baş ağrısı ve bulanık görme sorununuz varsa doktora başvurun

Dr. Candan Karaca, “Sabahları belirginleşen baş ağrıları, zaman zaman bulanık görme ve geceleri ışıkların etrafında ışıklı halka görülmesi gibi şikayetleriniz varsa ‘glokom’ (göz tansiyonu) hastası olabilirsiniz” dedi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, glokom hakkındaki sağlık sorunlarına dikkat çekti. Göz tansiyonu hakkında bilgi veren Karaca, “Halk arasında göz tansiyonu veya karasu adıyla da bilinen glokom, milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir göz hastalığıdır. Glokom her yaş grubundan insanları etkileyen göz içi basıncının artması ile oluşan bu 10 ile 20 arası diye tabir ettiğimiz bu basınç oranı 20’nin üstüne çıktığı duruma glokom göz tansiyonu diyoruz. Eski dönemlerde bu hastalık birine vurduğu ve tedavi ve tanı olmadığı için göze su indinde halk arasında buna karasu adını vermişler. Bu sağlık sorunu tedavi edilmez ise kalıcı görme kaybına neden olabilir” diye konuştu.

Glokomun belirtileri

Hastalığın belirtilerini anlatan Opr. Dr. Karaca, “Sabahları belirginleşen baş ağrıları, zaman zaman bulanık görme, geceleri ışıkların etrafında ışıklı halka görülmesi, televizyon izlerken göz etrafında ağrı görülmektedir. Bununla birlikte uzun süren kortizon tedavisi, göz içi iltihabı (üveit), ileri yaş, şeker hastalığı, yüksek ya da düşük vücut tansiyonu, yüksek miyopi ya da hipermetropi, göz yaralanmaları, migren, kansızlık gibi sebepler de glokom riskini arttırmaktadır. Tedaviyle ancak hastalığın ilerlemesi ve görme sinirine vereceği zarar durdurulabilir. Bu yüzden erken tanı hastalıktan az zarar görmek açısından önem taşır. İlaç tedavisi bununla birlikte cerrahi tedavi ve lazer tedavisi olmak üzere hastanın durumuna göre yapılan muayeneden sonra hangi tedavi uygunsa ona göre tedavi başlatılır. Hastanemizde glokom yani göz tansiyonu yada halk diliyle karasu tedavisini başarı ile uygulamaktayız” şeklinde konuştu.