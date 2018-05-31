Ömer Faruk Akkaya, Ramazan’da uzun süren açlık ve susuzluk, kan şekeri düzeyinde düşüklük, tansiyon değişiklikleri ile stres hormonlarının baş ağrısını tetiklediğini söyledi.

Ramazan ayında oruç tutan kişiler sıkça baş ağrısı şikayetinden yakınıyor. Uzun süre aç kalmak, susuzluk ve sahura bağlı olarak uyku ve beslenme düzeni değişikliği, baş ağrılarının artması ya da şiddetlenmesine neden oluyor. Genelde hiç baş ağrısı çekmeyen kişilerde bile bu rahatsızlık görülürken, migren tanısı konmuş kişilerde baş ağrısı atak sıklığı ve şiddeti artıyor.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Nöroloji Kliniğinden Uzm. Dr. Ömer Faruk Akkaya Ramazan’da etkisini bir hayli gösteren baş ağrıları ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Ramazan’da baş ağrısını tetikleyen etkenler

Akkaya, “Uzun süren açlık ve susuzluk, kan şekeri düzeyinde düşüklük, tansiyon değişiklikleri ile stres hormonları, baş ağrısını tetiklemektedir. Bununla birlikte, iftarda ağır, yağlı ve hızlı yemek yenmesi ile fazla miktarda tuz, kahve ve çay tüketimi, uyku düzeninde bozulma baş ağrılarına neden olan faktörlerdir. Ramazan’da migren hastalarında baş ağrılarına bağlı olarak tek taraflı, şiddetli ses, ışık ve koku hassasiyetinde artış olduğu gibi, mide bulantısı ve kusmanın eşlik edebildiği ve 4 ile 72 saat sürebilen şiddetli ağrılar ile karakterize olmaktadır. Gerilim baş ağrıları ise sıkıştırıcı, basınç hissi oluşturan uyuşma yanma gibi hislere neden olmaktadır. Eğer hasta hiç yaşamadığı kadar şiddetli baş ağrısı çekiyorsa, 55 yaşından sonra başlayan baş ağrısı egzersizle ortaya çıkıyorsa ve ağrı kesiciye yanıt vermiyorsa, sık görülen ağrıların dışında hayatı tehdit edebilecek önemli bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Mutlaka en kısa sürede sağlık kuruluşuna ve nöroloji uzmanına gitmesini gerektirir” dedi.

Baş ağrısız Ramazan geçirmek için yapılması gerekenler

Baş ağrısız Ramazan geçirmek için yapılması gerekenlere değinen Dr. Ömer Faruk Akkaya şunları söyledi: “Süreğen baş ağrısı olan kişilerin, iftarda hafif, az ve sık öğünler şeklinde yenilmesi, bolca su tüketilmesi, uyku düzenini bozan kahve ve çay tüketiminin sınırlandırılması, oruç saatlerinde fırsat buldukça kısa süreli karanlık sessiz bir yerde uyku periyotları, ılık duş alınması, açık havada kısa süreli yürüyüşler, Ramazan ayını rahat geçirmesine yardımcı olabilir. Baş ağrısız Ramazan ayı için, Ramazan ayından önce migren ve gerilim baş ağrılarının gelmesini engelleyen koruyucu tedavilerin başlanmasına, hatta oruç döneminde devam edilmesine vurgu yapmaktadır. Bu tedaviler için hastanelerin nöroloji kliniğine başvurulmalıdır.”