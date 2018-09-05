Başarılı matematikçilere sahada uygulama imkânı

“Öğrencilerimizde mesleki mensubiyet duygusunu kuvvetlendirmek istiyoruz”

İmza töreninde konuşan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, fen bilimlerinin öneminin yadsınamaz olduğunu belirterek, “Bizler de imzaladığımız bu protokolle öğrencilerimizin meslek yaşamlarında daha donanımlı ve yetkin olmalarına katkı sağlayacak önemli bir adım attık. Bu tür girişimlerin; aynı zamanda öğrencilerde mesleki mensubiyet duygusunu kuvvetlendireceği kanısındayız. Dolayısıyla fen bilimlerine yönelik ilgi ve algının, bunun yanı sıra da bu bölümlere gelen öğrenci sayısının artacağına inanıyoruz” dedi.

Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emin Kasap ise Matematik Bölümü olarak akreditasyon süreci içerisinde olduklarını belirterek bölümün gerçek sahiplerinin öğrenciler olduğu gerçeğini baz alarak, problemleri tespit etme ve çözüm yolları araştırma gayreti ve çabası içerisinde olduklarını ifade etti.

“Başarılı öğrencilerimiz haftada 40 saat uygulama imkânına sahip olacak”

Prof. Dr. Emin Kasap Mesleki Uygulama Programı ile ilgili olarak, “Bu program, bölümümüz yeni müfredatının 8. yarıyılında uygulanacak olup başarılı (alttan dersi olmayan ve ortalaması 4 üzerinden en az 3 olan) öğrencilerimizin dâhil edileceği bir program. 8. yarıyılın tüm derslerinin yerine geçebilecek olan program sayesinde öğrencilerimiz, kendi uygulama alanlarından birinde uygulamalı deneyim kazanacaklar. Program dâhilinde; bugün protokol imzaladığımız kurumlara yönlendirilecek olan başarılı öğrencilerimiz, dönem boyunca haftada 40 saat uygulama yapma imkâna sahip olacak. Ayrıca öğrencilerimiz, bölümümüzdeki danışmanları tarafından da sürekli takip edilecekler” diye konuştu.

Uygulanacak programın öğrencilerin gelecek kaygılarını azaltması, onları teşvik edecek olması sebebiyle başarılarını artırması ve en donanımlı şekilde mesleğe atılmalarını sağlaması hedefleniyor.

İmza törenine Final Eğitim Kurumları adına Doğan Kaya, Bilgi Okulları adına İsmail Kılıçarslan, Samsun Boğaziçi Koleji adına Melih Tama ve Tekşen Otomotiv Bilişim İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. adına A. Samet Teke katıldı.