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11 Ocak 2017 11:21

Başbakan Danışmanı Özçeri’den Başkan Yılmaz’a ’Roman’ teşekkürü

Başbakan Danışmanı Özçeri’den Başkan Yılmaz’a ’Roman’ teşekkürü

11 Ocak 2017 11:21

Romanlardan Sorumlu Başbakan Danışmanı Metin Özçeri, Samsun Büyükşehir Belediyesinin Romanlarla ilgili çalışmaları ve hassasiyeti için Başkan Yusuf Ziya Yılmaz’a teşekkür etti.
Danışman Metin Özçeri, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Samsun’daki Roman derneklerinin temsilcileriyle birlikte Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı makamında ziyaret eden Özçeri, Samsun Büyükşehir Belediyesinin Romanlarla ilgili çalışmaları ve hassasiyeti için Yılmaz’a teşekkür etti.

“Romanların istihdam sorununu çözmek için yeni girişimler içindeyiz”
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise Romanların Samsun’da hiçbir kesim tarafından ötekileştirilmediğini hatta benimsendiğini, Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerine her konuda destek olduklarını belirterek, “Romanlar için bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Romanları TOKİ’den ev sahibi yaptık. Yine Romanlar için her yıl geleneksel hale getirdiğimiz toplu nikah törenini aksatmadan gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız her toplantıda kendilerine her zaman destek olacağımızı vurguladık. Roman vatandaşlarımızın en büyük sorunu istihdam. Şimdi bu sorunu çözmek için yeni girişimler içindeyiz. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir toplantıda üretmeleri karşılığında kendilerine her türlü desteği vereceğimizi belirttim. Roman vatandaşlarımız toplumu canlandırıyor, renklendiriyor. Mesela toplu nikah törenlerimizdeki o samimi hava bizi oldukça mutlu ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bir elimiz her zaman Roman kardeşlerimizin üstündedir. Ben ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.



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