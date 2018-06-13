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13 Haziran 2018 09:44

Başbakan Samsun’da fırına pide sürdü

24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Samsun’u ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, bir ekmek fırınına uğrayıp pide hazırlayarak fırına sürdü.

Başbakan Samsun’da fırına pide sürdü

13 Haziran 2018 09:44


Batıpark’ta düzenlenen Gençlik Şöleni’nde gençlere seslenen Başbakan Binali Yıldırım, programın ardından vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılaştı. Küçük bir kız çocuğunu kucağına alarak elleriyle lokma tatlısı ikram eden Başbakan, ayrıca çocuklara hediye verdi. Başbakan’a sarılan bir vatandaş duygulu anlar yaşadı. Yoğun sevgi gösterileriyle karşılaşan Başbakan Yıldırım, tezahüratlar eşliğinde alandan ayrıldı.


Sahur programına geçerken yolunun üstündeki bir fırına uğrayan Başbakan Yıldırım, pide yapan ustalar ve vatandaşlarla sohbet etti. Başbakan, fırıncı önlüğünü takarak kendi elleriyle yaptığı pideyi fırına sürdü. Başbakan bu işte de kabiliyetli olduğunu ortaya koydu.


Başbakan Yıldırım’ın bu hareketi vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı.




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