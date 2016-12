Başkan Genç, gençlerle buluştu

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Savaşlar artık topla, tüfekle yapılmıyor. Bunun yanında ülkeler arasında algı, bilişim, spor ve sanatla da güç gösterisinde bir savaş yapılıyor. Gençlerimiz, milli ve üreten bir nesil ortaya koymalıdır. 3. bin yıl savaşlarını ancak bu şekilde kazanabiliriz" dedi.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Mevlana Eğitim, Kültür ve Yaşam Kampüsü içerisinde yer alan etüt merkezindeki öğrencilerle Şehit İlhan Varank Etüt ve Eğitim Merkezi’nde buluştu. Öğrencilerle tek tek merhabalaşan ve hatırlarını soran Başkan Genç, daha sonra Kültür ve Sosyal İşler Birimi Müdürü Hamza Aygün ile etüt öğretmenlerinin de yer aldığı söyleşide öğrencilerle sohbet etti. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri anlattığı öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Genç, her gencin milli düşünmesi ve tüketen değil, üreten olması gerektiğini söyledi.



“Milli ve üreten bir gençlik”

Bilgi çağında her gencin mutlaka tarihi ve dünyada yaşanan gelişmeleri doğru okuması gerektiğine vurgu yapan Başkan Genç, "Bilişim çağında olduğumuz bu dönemlerde savaşlar artık topla, tüfekle yapılmıyor. Bunun yanında ülkeler arasında algı, bilişim, spor ve sanatla da güç gösterisinde bir savaş yapılıyor. Bu nedenle geleceğimizi şekillendirecek olan siz gençlerimiz mutlaka her alanda milli düşünmeli ve her alanda donanımlı ve üreten bireyler olmalısınız. Gençlerimiz sadece üniversiteleri kazanmak için okumamalıdır. Genç beyinler, birlik ve beraberlik için de milli ve üreten bir nesil ortaya koymalıdır. Bu 3. bin yıl savaşlarını ancak bu şekilde kazanabiliriz" diye konuştu.

Tarihini bilmeyen bir gençliğin geleceğinin de olamayacağını belirten Başkan Genç, "Tarihimizde aynı medeniyet havuzu içinde yoğrulmuş olduğumuz Suriye’den, Irak’tan bihaber yaşamamalıyız. Çünkü bu topraklar geçmişte bizimdi. Şimdi de varlığımızı sürdürmek için buralara sahip çıkmalıyız. Siz gençler günümüzdeki gelişmeleri mutlaka takip etmelisiniz. Bakın 18 yaşındaki bir gencimiz oy verebiliyor, yine seçilme yaşı 18’e iniyor. Bu siz gençlere güvenimizin göstergesidir. Ancak bu size bir o kadar da sorumluluk yüklüyor. Sizler daha çok çalışarak, üretken olarak ülkemize sahip çıkabilirsiniz. Ne yazık ki, İslam coğrafyasının en büyük zaafıdır bilgiyi az kullanmak ve tüketen olmak. Sizler bilgiyi çok kullanın ve tüketen değil, üreten olun" şeklinde konuştu.



“Fiziki, ilmi ve ahlaki gelişim”

Canik Belediyesi olarak en büyük yatırımı gençlere yaptıklarını da ifade eden genç, "İnsan ve mekan ilişkisini bulamayan toplumlar kaybetmeye mahkumdur. Şunu unutmayın: Tarih tekerrür etmez, hatalar tekerrür eder. Bunlar da bilgili ve donanımlı olmayla alakalıdır. Dolayısıyla biz de belediye olarak sağlam bir gelecek için eğitime büyük önem veriyoruz. Gençlerimizi fiziki, ilmi, fenni ve ahlaki olarak geleceğe tam donanımlı olarak hazırlıyoruz. Sadece çok bilgili olmak yetmez, aynı zamanda milli de düşünmeliyiz. Aklında, kalbinde milli ruh taşımayan kimseden vatanına, milletine fayda gelmez. Her gencimiz mutlaka milli ruhla düşünmelidir" ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda Başkan Genç, öğrencilerin sorularını yanıtladı.