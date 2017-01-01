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01 Ocak 2017 19:18

Başkan Genç hain saldırıyı kınadı

Başkan Genç hain saldırıyı kınadı

01 Ocak 2017 19:18

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, yılbaşı gecesi İstanbul’da meydana gelen ve 39 kişinin ölümüne, 65 kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısına tepki gösterdi.
Başkan Osman Genç, İstanbul’da 2017’nin ilk dakikalarında düzenlenen ve 39 kişinin ölümüne, 65 kişinin yaralanmasına neden olan hain terör saldırısı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında terörün, İstanbul’da çirkin, kanlı ve hain yüzünü bir kez daha gösterdiğini ifade eden Başkan Genç, "Hain saldırıda, 35 masum insanımız öldürüldü, 65 kişi de yaralandı. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik haince gerçekleştirilen adi saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

“Tek yürek olmalıyız”
“Milli birlik ve beraberliğimizi yok etmeyi amaçlayan bu saldırılar karşısında büyük Türk Milleti, her zamankinden daha da güçlü bir şekilde birliğini ve dirliğin ortaya koyacağına yürekten inanıyorum” diyen Başkan Genç, “Türkiye’nin, büyük dirilişini, yeniden şahlanışını engellemek isteyen terör, terör örgütleri, işbirlikçileri, azmettiricileri ve destekçileriyle birlikte mücadele edeceğiz. Bize düşen, birliğimizi korumaktır. Bize düşen, bizi durdurmak isteyenlere karşı tek yürek olmaktır. Alçak saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.



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