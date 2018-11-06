Başkan Karaduman: “Durmak yok, çalışmaya devam"

Bizim için durmak yok, çalışmaya devam" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup toplantısı, AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman başkanlığında yapıldı. AK Parti Samsun İl Başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti İl Başkan Yardımcısı Oğuzhan Serinkaya, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Yerel seçim sürecinin resmi olarak aday adaylığı başvurularının alınmasıyla başladığını ifade eden Başkan Karaduman, "AK Parti Samsun Teşkilatı olarak yerel seçimler için hazırlıklarımız daha önce başlamıştı. Birlik beraberlik içerisinde bir bütün olarak tam konsantrasyonla seçimlere hazırlanıyoruz. Güzel çalışmalar ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Yerel seçim sürecinin resmi olarak pazartesi günü başlamasına rağmen biz çok daha önceden çalışmalarımıza start verdik. Bir süre önce ev toplantıları başlattık ve şu anda da devam ediyor. İl yönetim kurulu üyelerimizle birlikte kısa sürede 14 ilçemizde yaklaşık 260 ev ziyareti yaptık. Ziyaretlerimizde halkımızla sohbet ediyor, taleplerini alıyoruz. Milletimizin evinde gönüllere giriyoruz. Halkımız da bu durumdan çok memnun. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımıza tam gaz devam edeceğiz. Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekillerimizle daha önce olduğu gibi uyumlu ve güçlü bir birliktelikle hareket ediyoruz. Seçimlere 5 aydan daha az süre kaldı. AK Parti Samsun Teşkilatı olarak İl Yönetim Kurulu üyelerimizle, belediye başkanlarımızla, ilçe teşkilatlarımızla, kadın ve gençlik kollarımızla, meclis üyelerimizle ve mahalle başkanlarımızla sahada olacağız. Bizim için durmak yok, çalışmaya devam" diye konuştu.