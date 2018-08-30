Başkan Karaduman: “Görevimiz milletin derdine derman olmak”

Hakan Karaduman, "Sürekli milletimizle iç içeyiz. Samsun’un sadece merkezinde değil, en ücra köşesinde yaşayan vatandaşlarımızın da dertlerini dinleyip rahat etmeleri için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, vatandaşlarla ve esnafla buluşmaya devam ediyor. Esnaf ziyaretlerinin yanı sıra katıldığı mahalle toplantılarında vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Karaduman, sıkıntıların çözümü konusunda da yoğun mesai harcıyor. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sürekli sahada yer alan Başkan Karaduman, gün boyu birçok ziyaret gerçekleştirirken son olarak Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi’nde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.

Sorunları dinledi, not aldı

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Av. Haluk Köksoy ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı mahalle toplantısına vatandaşların ilgisi çok büyüktü. Sarıışık Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bahçesinde gerçekleşen programda, mahalle sakinleri Başkan Karaduman ve Taşçı’ya karşılaştıkları sorunları iletti. Vatandaşları tek tek dinleyen Başkan Karaduman, uzun süre kaldığı programda kendisine iletilen sorunları ve talepleri dinleyip not aldı.

“Her vatandaşımız çok kıymetli”

Vatandaşlarla birlikte çay içip sohbet eden Başkan Hakan Karaduman, "Milletimizin derdi bizim de derdimizdir. Sürekli iç içe olduğumuz milletimizin dertlerini dinleyip çözüm üretmek her zaman önceliğimiz olmuştur. Samsun’un her bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız bizim için çok kıymetli. Sadece merkez ilçelerimizde değil, şehrimizin en ücra köşesindeki vatandaşlarımızın da sorunlarına çözüm üretmek ve rahat etmelerini sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Gönüllere giriyoruz ve vatandaşlarımızın dertleriyle yakından ilgileniyoruz. Gittiğimiz yerlerde vatandaşlarımızın bizlere göstermiş olduğu sevgi bunun kanıtı" diye konuştu.