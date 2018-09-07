Başkan Karaduman’dan ’ittifak’ açıklaması

İttifak konusunda olumsuz bir düşüncemiz yok fakat biz hiç ittifak olmayacakmış gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

İl Başkanı Hakan Karaduman, son dönemde gündemde olan yerel seçimlerde MHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağı konusunda açıklamalarda bulundu. 24 Haziran seçimlerinde MHP ile bir adım attıklarını ve milletin bu ittifaka olumlu karşılık verdiğini belirten Başkan Karaduman, yerel seçimlerde de ittifak yapılması konusunun gelecek süreçte hem AK Parti’nin hem MHP kurullarının değerlendirmelerinden hem de liderler düzeyinde yapılabilecek görüşmelerden sonra netlik kazanabileceğini ifade etti.

AK Parti’nin bir prensibi olduğunu ve kendi içerisinde, hiç ittifak olmayacakmış gibi çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Karaduman, "Milletimiz Cumhur İttifakı’na olumlu baktı. Yerel seçimlerde de ittifak konusu bir süredir gündemde. Tabii bu konu kısa sürede kararı verilebilecek bir durum değil. Milletvekilliği seçimleri ve yerel seçimler birbirinden çok farklı. Süreci ve içeriği nasıl olacak? Bunlar hem AK Parti’nin hem MHP’nin kendi içerisinde değerlendirmelerde bulunması, tartışması gereken bir süreç. Liderler düzeyinde de yapılacak görüşmeler çok önemli. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda Devlet Bahçeli ile önümüzdeki süreçte görüşme yapabilir. O zaman bu konuda net bir karar ortaya çıkabilir. Biz Genel Başkanımızın, liderimizin kararına her zaman saygı duyarız. İttifak konusunda olumsuz bir düşüncemiz yok. Milletvekili seçiminde attığımız adımı şartların uygun olması durumunda yerel seçimler de de atabiliriz. Hem AK Parti hem de MHP tarafı olumlu bakarsa yerel seçimlerde de ittifak olabilir. AK Parti her zaman Türkiye’nin menfaatlerini en uç noktada gözeterek hareket etmiştir" diye konuştu.